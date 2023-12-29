Российские регионы потратили 944 млн рублей на праздничную подсветку, гирлянды, световые фигуры, а также светодиодные елки к Новому году и Рождеству, выяснил RTVI, изучив портал госзакупок. Бо́льшая часть трат пришлась на Санкт-Петербург: на то, чтобы подготовить северную столицу к праздникам, ушло свыше 400 млн рублей.

Санкт-Петербург — более 400 млн рублей

RTVI обнаружил ряд крупных закупок на праздничное оформление Санкт-Петербурга (население 5,6 млн человек) к Новому 2024 году и Рождеству Христову. В общей сложности на них пришлось 367 млн рублей.

Так, новогоднее убранство Московского района обошлось городу в 39,5 млн рублей. В закупке значится, что не позднее 9 декабря его должны были украсить прожекторами для подсветки деревьев и отдельно стоящими световыми композициями.

Судя по техническому заданию, среди таких композиций — двухметровые светящиеся шары, десятиметровая светодиодная ель, переливающиеся арки-кометы и другое. Демонтировать новогоднее освещение должны не позднее середины марта 2024-го.

Также 39 млн рублей стоило оформление новогодними искусственными елями высотой 14 м и 15 м и световыми композициями сразу четырех районов — Петродворцового, Пушкинского, Фрунзенского и уже упомянутого Московского. Новогодняя подсветка в Адмиралтейском районе обошлась в 37,5 млн рублей, а в Колпинском, Красносельском, Петродворцовом и Пушкинском районах — почти в 36 млн рублей.

В общей сложности RTVI удалось обнаружить еще девять похожих закупок на 200 млн рублей. И еще 16 закупок на 40 млн рублей на новогоднее оформление для Красного Села, Зеленогорска, поселка Репина и Понтонное, а также ряда бюджетных организаций.

Ямало-Ненецкий автономный округ — более 150 млн рублей

На втором месте по сумме закупок — ЯНАО. Так, изготовление и установка оборудования для новогодних мероприятий в городе Муравленко (29 тысяч человек) обошлось в 25 млн рублей. В техническом задании помимо различных элементов праздничного оформления значится светящийся елочный шатер с дополненной реальностью, который позволяет «воспроизводить на выбор анимированные трехмерные изображения не менее пяти сказочных героев в движении с соответствующим звуковым сопровождением».

Декоративные конструкции на Новый год обошлись городу Лабытнанги (25 тысяч человек) в 25 млн рублей. В документации к закупке написано, что на эту сумму город приобрел светящуюся композицию «Елочка» (7 штук по 2 млн), арку «Снеговики» за 700 000 рублей, цифру «4» для композиции «Шестеренки» за 500 000 рублей и другие позиции.

Новогоднее освещение города Губкинский (33 тысячи человек) обошлось в 18 млн рублей. В эту сумму включены фонарь «Снеговик в красном колпаке» почти за 1 млн рублей, 35 световых консолей «Звезда» за 1,6 млн, три световых ели за 2,5 млн, три арки «Комета» за 4 млн и другие позиции. В общей сложности RTVI обнаружил еще 33 таких закупки почти на 100 млн рублей.

Ханты-Мансийский автономный округ — почти 50 млн рублей

В Югре почти в 10 млн рублей обошлась поставка декоративных световых композиций для новогоднего оформления города Сургут (396 тысяч жителей) . Из технической документации следует, что в закупку вошла новогодняя световая фигура ангела на подиуме золотого цвета, малая и большая арки, светящееся навершие для елки и другие украшения.

Подсветка для города Нефтеюганск (124 тысячи жителей) стоила почти 9 млн рублей. На эту сумму город закупил консоли «Замерзший водопад», «Яркая» и «Притяжение», которые обычно размещают на столбах, а также наддорожные световые перетяжки. Еще одна закупка для Сургута оценивается в 8 млн рублей — на эту сумму город приобрел новогодние композиции «Оркестр» и «Снеговик». Остальная сумма приходится еще на почти 15 закупок подсветки муниципальными администрациями и учреждениями.

Челябинская область — более 40 млн рублей

RTVI нашел три крупные закупки, касающихся новогоднего оформления Челябинской области:

праздничное оформление территории «Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина» — 14 млн рублей;

праздничное оформление территории МАУ «Парк «Металлург» им. О.И.Тищенко» — 13 млн рублей;

поставка декоративных композиций для новогоднего оформления Центральной площади города Троицк (70 тысяч жителей) Челябинской области — 7 млн рублей.

Стоимость еще восьми, среди которых — закупка светящегося Деда Мороза и Снегурочки с дополненной реальностью и поставка фигур «С Новым Годом!» — оценивается примерно в 7 млн рублей.

Московская область — 30 млн рублей

Самая крупная закупка по Московской области — поставка светодинамических елей и световых конструкций за 8,5 млн рублей. Так, световая конструкция 1 (горка), судя по документации к закупке, обошлась в млн рублей за штуку, световая конструкция 2 (арка) — почти в 700 000 рублей, световая конструкция 3 (бокал) — в 50 000 рублей, а четвертая (шар) — в 160 000 рублей.

Следующая по размеру закупка — на поставку новогодних гирлянд и светового шатра — обошлась Московской области в 4,6 млн рублей. Третья — 3 млн рублей за поставку объемных световых конструкций в Богородский округ. В общей сложности в Подмосковье заключили еще 15 похожих закупок.

А вот Москва не попала даже в топ-10 регионов по средствам, выделенным на светящиеся шары, оленей и прочие украшения. В общей сложности столица провела четыре закупки на 3,3 млн рублей. РБК писал, что Москва не заказывает новогоднюю подсветку, а использует приобретенную в прошлые годы. Ранее объемы закупок по этой статье оценивались в 500 млн рублей в год.

Методология: Чтобы подсчитать, сколько российские регионы потратили на гирлянды, проекторы и прочие осветительные устройства к Новому году, RTVI собрал госзакупки по кодам из общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, связанным с поставкой новогодней иллюминации. Именно по ним чаще всего проходили закупки гирлянд и световых конструкций — светящихся шаров, оленей, деревьев и так далее. В общей сложности было проанализировано около 400 таких закупок. Список, вероятнее всего, не исчерпывающий — закупки могли проходить и по другим (не новогодним) категориям.