В России хватает «либерастов», они есть в том числе в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, заявил RTVI городской депутат Константин Чебыкин («Единая Россия»). Он также отметил, что покинувшие страну «предатели» России должны «покаяться и извиниться» перед участниками СВО.

На вопрос, как стоит поступить с теми россиянами, кто сейчас находится за рубежом, например, рэпер Моргенштерн*, но хотел бы вернуться на Родину, депутат ответил, что эти люди «нашу страну оскорбили, ее предали — пусть покаются, понесут законное наказание». Он добавил, что «очень многие из них находятся под уголовными статьями. В том числе кто-то может быть уже заочно осужден».

«Поэтому пусть они сначала покаются перед страной, покаются перед нашими ребятами, которые, слагая голову, сейчас защищают нашу страну в ходе специальной военной операции. А дальше посмотрим. Все должно быть по закону. Пусть они для начала перед нашей страной извинятся. А дальше будем делать выводы», — заявил Чебыкин.

Он подчеркнул, что никого из эмигрантов «просто так обратно в страну возвращать никого не надо».

«Хуже, чем предательство своей земли и нашей России, я считаю, наверное, ничего нету. Они предали наших людей, они предали нашу страну, они предали наш великий многоконфессиональный, многонациональный русский мир», — сказал собеседник RTVI.

На вопрос, может ли он назвать имена «либерастов», оставшихся в стране, Чебыкин ответил, что «эти люди даже есть в Санкт-Петербурге и, возможно, в Законодательном собрании» города. Он добавил, что те, «кто либерасты, поймут, они все об этом прекрасно знают».

Ранее телеграм-канал «Ротонда» сообщил, что депутаты петербургского ЗакСа обсуждали законопроект, согласно которому среди целей патриотического воспитания назывались «готовность к защите Отечества и отстаиванию национальных интересов страны». Во время заседания Чебыкин, говоря об уехавших из России гражданах, заявил, что «некоторые активные либерасты и сейчас у нас есть в нашей стране».

«А большинство из них, когда в нашей стране наступила тяжелая година, просто взяли и убежали из страны. Время их прошло! Время извиняться перед всеми за то, что мы являемся русскими, прошло», — добавил он.

Его коллега, депутат от «Единой России» Вера Сергеева заявила, что ее детям в школе выдали рулеты из ФРГ в качестве гуманитарной помощи, после чего она, по ее словам, «сходила к директору школы и сказала: “Вы нам, потомкам победителей, даёте гуманитарную помощь? Что, моим детям есть нечего? Я их прокормлю. Но вы, школа, пошли на поводу всего этого”».

Единоросс Игорь Высоцкий, комментируя встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии, заявил, что впереди Россию ждет «глубинная война» и без патриотизма россиянам «никак с этим с мусором ни в стране, ни в городе не сумеем разделаться».

Глава фракции «Яблока» Александр Шишлов заявил, что они не поддержали законопроект, но лишь потому, что голосовали «против демагогии и милитаризации».

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов