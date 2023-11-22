Сотрудники полиции встретили в аэропорту Пулково прилетевшего из Армении певца Шарлота (Эдуарда Шарлота), который ранее опубликовал видео с сожжением российского паспорта. Кадры с места задержания артиста оказались в распоряжении «Известий».

В июне, после прибытия в Армению, 25-летний Шарлот опубликовал в Instagram* видео, на котором он сжигает российский паспорт. В том же ролике артист осудил боевые действия на Украине и сказал, что не считает себя гражданином России и хочет отправиться на Украину.

SHOT писал, что артисту за эти действия может грозить до пяти лет лишения свободы.

13 ноября, исполнитель сообщил в соцсетях, что собрался вернуться в Россию. По словам Шарлота, он создал на телефоне новый русскоязычный альбом и теперь намерен записать и выпустить его в России. Кроме того, артист рассказал, что ему не хватает денег на билет и попросил поклонников помочь ему.

14 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила об обращении в Следственный комитет и МВД с просьбой дать правовую оценку действиям певца, который «публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжег паспорт гражданина России».

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