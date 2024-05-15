Певец Ярослав Дронов (Shaman) получил премию Минобороны России за исполнение патриотических песен. Об этом сообщила пресс-служба артиста в телеграм-канале.

В публикации говорится, что Дронов получил награду «за высокое мастерство при исполнении патриотических песен» в номинации «Музыкальное искусство».

Пресс-служба также опубликовала фотографию награды — медали с изображением здания Министерства обороны.

Сам певец уверен, что эта премия стала для него «еще одним доказательством» того, что он «занимается своим делом с полной самоотдачей и находится на своем месте», пишет АиФ.

«Только так я буду работать и дальше», — прокомментировал вручение награды Shaman.

Накануне, 14 мая, в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) прошла церемония награждения лауреатов VIII премии Минобороны в области культуры и искусства за 2023 год. От имени руководства ведомства к лауреатам обращался первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

Помимо Дронова специальные награды Минобороны получили народный артист России Николай Расторгуев, рок-музыкант Валерий Кипелов, певцы и музыканты Ян Марти, Джанго и Анастасия Спиридонова, а также режиссер Константин Буслов. Кроме того, лауреатами премии стали писатели Юрий Поляков и Олег Рой, журналист Ирина Лосик, художник-график Анна Гирич и коллектив театра «Школа драматического искусства».

Премии оборонного ведомства присуждались в девяти номинациях: «Музыкальное искусство»,

«За вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства»,

«Литературное творчество и издательское дело»,

«Искусство кино и анимации»,

«Театральное искусство»,

«Культурно-просветительские проекты»,

«Изобразительное и монументальное искусство»,

«Музейно-выставочная деятельность»

«Культурно-шефская работа».

Премия Минобороны в области культуры и искусства была учреждена в 2015 году по указу главы оборонного ведомства. Согласно информации на странице конкурса, кандидатов на получение награды предлагают заместители министра обороны, представители органов военного управления, а также депутаты и сенаторы.

Премия присуждается за произведения, которые, по мнению специальной комиссии, способствуют военно-патриотическому воспитанию россиян, а также за вклад в развитие культуры.

В разные годы лауреатами премии становились Федор Бондарчук, Захар Прилепин, Сергей Безруков, Зара, Василий Лановой, Лев Лещенко и Денис Майданов.