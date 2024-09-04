Певица Mia Boyka (Мария Бойко) попросила родителей восьмилетней девочки-квадробера из Надыма забрать заявление в полицию, поданное после того, как она со сцены осудила увлечение ребенка. Как пишет телеграм-канал Shot, в качестве попытки загладить свою вину исполнительница предложила девочке встречу в Москве.

Квадроберы подражают животным, имитируя их движения и повадки, одним из их внешних атрибутов стали маски зверей. О том, как новый подростковый тренд оценивают психиатры, — в материале RTVI.

Мама девочки рассказала, что после публикаций о скандале к ней обратился помощник Бойко и сообщил, что та хотела бы помириться с семьей, если они заберут из полиции заявление о публичном оскорблении ребенка. Певица предложила девочке и ее маме посетить Москву, где им покажут «закулисье больших артистов».

Однако мама ребенка отметила, что у той уже сформировался свой «фан-клуб», члены которого требуют от Бойко официальных извинений. Кроме того, она сообщила о травле, с которой столкнулась ее дочь в школе.

Разговор Бойко с девочкой-квадробером произошел во время концерта в Надыме по случаю Дня города. Исполнительница попросила потерявшуюся девочку в маске кошки подняться на сцену и представиться.

«Можешь сразу, пожалуйста, всем ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — сказала певица.

Узнав, что девочка считает себя квадробером, Бойко обратилась к залу и спросила, поддерживает ли кто-нибудь из них это увлечение. Бойко спросила у девочки, что значит быть квадробером, и та объяснила, что ребенок «надевает маску и ходит, как кошка».

В ответ на это артистка назвала собеседницу «красивой девочкой» и спросила, почему та хочет стать кошкой. «Просто некоторым нравится, я решила тоже заниматься», — сказала та, утвердительно ответив на вопрос певицы о том, считается ли ее увлечение спортом.

Провожая девочку со сцены, Бойко сказала: «Ой, квадроберы эти, я думала, это вот сказка. Оказалось, что это существует».

Поступок певицы вызвал негативную реакцию пользователей соцсетей. В поддержку девочки-квадробера выступили председатель комитета Госдумы по семье Нина Останина, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Егор Крид.