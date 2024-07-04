Певица Нюша (Нюша Шурочкина, имя при рождении — Анна) и бизнесмен Игорь Сивов отказались от примирения и продолжают бракоразводный процесс. Суд предоставил супругам месяц на обдумывание решения, однако они оба отрицательно ответили на вопрос о сохранении семьи, сообщает телеграм-канал Mash.

Судебное заседание, на котором будет решен вопрос опеки над общими детьми Нюши и Сивова — сыном Саффроном и дочерью Серафимой-Симбой, состоится 15 июля.

Нюша и Игорь Сивов поженились в августе 2017 года. В 2018 году у пары родилась дочь, а в 2021 году — сын.

В 2022 году Нюша призналась, что столкнулась с изменой со стороны супруга, но простила его. В январе 2023 года появились слухи о разводе, а весной 2024 года пара официально объявила о расставании.

Комментируя решение о разводе, певица признавалась, что уже давно не живет вместе с супругом.

В интервью журналистке и телеведущей Лауре Джугелии Нюша рассказывала, что вместе с мужем они «договорились о свободных отношениях». Артистка назвала такой шаг «этапом, накануне которого мы были готовы уже просто разойтись».

Певица также утверждала, что не планирует ограничивать бывшего мужа в общении с детьми. В комментарии изданию «СтарХит» Нюша говорила, что они с мужем продолжают быть любящими родителями «с большой благодарностью друг к другу».