Подрядчик, ремонтники которого незаконно заняли еще не сданную квартиру подмосковного ЖК «Ильинские луга» и поселили там своих родных, получил дисциплинарное взыскание, а хозяйка жилья сможет въехать туда сразу после обновления отделки и клининга. Об этом RTVI заявили в пресс-службе застройщика ПИК, который возводил жилкомплекс в Красногорске.

«Подобные ситуации недопустимы для ПИК, поэтому сразу после получения заявки к подрядчику было применено дисциплинарное взыскание за незаконное нахождение рабочих в квартире», — сообщили в компании.

Пресс-служба уточнила, что в квартире уже начали обновлять отделку, после чего проведут клининг, поэтому до конца января покупательница жилья сможет туда въехать.

«Компания уже связалась с собственниками, принесла извинения и приняла все необходимые меры для скорейшей передачи квартиры», — заверили в ПИКе.

О занятой рабочими новой квартире в «Ильинских лугах» ее владелица сообщила телеграм-каналу «112». По ее словам, она узнала о незаконных жильцах, поскольку от застройщика пришло уведомление о готовности к выдаче ключей. Не получив дальнейших сообщений, женщина сама поехала проверить жилье.

На месте она увидела «коммунальный рай»: квартиру «оккупировали строители с семьями, которые якобы заботились о состоянии помещения, доделывая ремонт и создавая уют». В сообщении канала утверждалось, что владелица недвижимости потребовала объяснений от девелопера, но «в ответ получила лишь гробовое молчание».

Каналу «Осторожно, Москва» хозяйка квартиры рассказала, что застройщик нарушил сроки сдачи жилья, поскольку она должна была получить ключи до 15 января. По ее словам, рабочие явно прожили в помещении немало — они обустроили на полу спальные места, разместили на кухне продукты, развесили на радиаторах одежду, причем заселились вместе с ребенком: на снятое женщиной видео попала спящая девочка и школьный рюкзак.

На сайте ПИК говорится, что ЖК «Ильинские луга» находится в «престижном и экологичном районе среди лесов и памятников природы» в 10 км от МКАД по Новорижскому шоссе, в 20 минутах езды от метро «Волоколамская», «Тушинская» и «Строгино». Сейчас у застройщика указана цена от 4,5 млн рублей за однушку площадью 33 кв. метра. Телеграм-канал Baza уточняет, что квартира, которую самовольно заняли рабочие, была приобретена за 8 млн рублей.