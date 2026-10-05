Авиабилеты в России могут в 2027 году подорожать на 15%, считает пилот 1-го класса, «Отличник Аэрофлота» Андрей Литвинов. Свое мнение он высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

По словам Литвинова, авиабилеты не превратятся в предмет роскоши. «Но подорожание будет обязательно. Мы читаем информацию, откуда будут брать деньги на развитие авиации, и один из пунктов — закладывать в авиабилеты», — сказал пилот.

На вопрос, насколько вырастут цены, Литвинов ответил: «Я думаю, что процентов на 15 точно».

В конце сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написал, что российские власти обсуждают возможность введения дополнительного сбора с пассажиров для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. Один из собеседников издания подчеркнул, что идея пока находится на стадии начальной проработки.

Между трем в конце августа цена на авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла исторического максимума — 121 864 руб./т. Предыдущий рекорд был поставлен в мае — 90 401 руб./т. С начала 2026 года года авиакеросин подорожал в 1,6 раза.

2 октября вице-премьер Александр Новак заявил на пленарном заседании Совета Федерации, что ущерб от беспилотных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в последнее время значительно снизился, а нефтяные компании научились быстрее ремонтировать поврежденное оборудование.