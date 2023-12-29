В Белграде 29 декабря протестующие против итогов парламентских выборов разбили палаточный лагерь. Очевидец рассказал RTVI, что акция протеста протекает мирно.

Палатки сторонники оппозиции установили еще днем. В основном на перекрестке улиц Кнеза Милоша и Бирчанинова собралась молодежь.

Вечер протестующие проводят, танцуя и играя в шахматы. Один из демонстрантов гуляет с флагом, на котором написано «Евромайдан Сербия».

Часть оппозиционеров находится у здания Центральной избирательной комиссии, однако в течение вечера они планируют соединиться с соратниками в палаточном городке.

Досрочные парламентские выборы прошли в Сербии 17 декабря. Правящая коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» набрала 46,67% голосов. Оппозиционная проевропейская коалиция «Сербия против насилия» набрала 23,63% голосов и заняла второе место. Тройку лидеров замкнуло объединение «Ивица Дачич — премьер Сербии».

Проигравшая коалиция «Сербия против насилия», которая объединила значительную часть проевропейской оппозиции, пытается оспорить итоги голосования. Она обвиняет власти в использовании административного ресурса, подкупе избирателей и организации «каруселей».

В Республиканской избирательной комиссии согласились провести повторное голосование на 28 избирательных участках — там, где невозможно установить результаты или они были отменены. Повторное голосование состоится 30 декабря с 07:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 22:00 мск).