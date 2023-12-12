Французский писатель Фредерик Бегбедер, автор романов «99 франков» и «Любовь живет три года», задержан во Франции, он находится в комиссариате полиции По, сообщают France Bleu и Franceinfo. По их данным, Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования по делу об изнасиловании.

По данным France Bleu, 58-летний Бегбедер был вызван на допрос к 9 утра 12 декабря, после чего было принято решение о его задержании.

Как передает Franceinfo, летом на Бегбедера подала жалобу молодая женщина, которая заявила, что у нее была сексуальная связь с писателем. Женщина утверждает, что в первый раз интимная связь произошла по обоюдному согласию, а во второй — против ее воли.

В прокуратуре не стали раскрывать местному телеканалу BFMTV причину задержания писателя, но подчеркнули, что дело не связано с наркотиками.

В 2008 году Бегбедера задержали в Париже за употребление и хранение кокаина, напоминает Le Figaro. В прошлом году писатель говорил, что отказался от наркотиков и творит «на свежую голову, трезвым и натощак».