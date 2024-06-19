За год пиво в России подорожало на 4-7% в зависимости от тары розлива. Об этом RTVI сообщили в компании-производителе «умных» онлайн-касс и программного обеспечения «Эвотор». Рост цен в индустрии был ниже уровня инфляции, но тенденция к повышению стоимости пива продолжится, считают опрошенные RTVI эксперты.

Средняя цена на бутылку пива в пол-литра в несетевой рознице выросла на 7% год к году, до 90 руб., сообщили RTVI в «Эвоторе». При этом в мае и первой половине июня продажи пива в такой таре выросли на 21% по сравнению с прошлым годом.

Самое дорогое бутылочное пиво сегодня продают в Якутии — там 0,5 литра в среднем стоит 135 руб.. Также в топ-5 регионов с самым дорогим пивом входят Москва (125 руб.), Санкт-Петербург (124 руб.), Кировская область (110 руб.) и Хабаровский край (106 руб.)

Дешевле, чем в среднем по России, бутылка пива стоит в Самарской области (79 руб.), Курганской области (78 руб.), Свердловской области (77 руб.), а также в Чувашии (74 руб.) и Хакасии (71 руб.).

Пиво в алюминиевой таре 0,45 литра в среднем по стране подорожало на 4%, до 81 руб. за банку. При этом продажи за последние полтора месяца выросли на 14% в сравнении с 2023 годом.

Самое дорогое баночное пиво также продается в Якутии — 128 руб. за банку. В топе также присутствуют Москва (88 руб.), Санкт-Петербург (87 руб.), Краснодарский (86 руб.) и Хабаровский край (85 руб.). Ниже всего средняя цена банки пива в Чувашии (59 руб.), Оренбургской, Ульяновской и Самарской областях (69 руб.), а также в Волгоградской области (71 руб.).

По данным «Эвотора», разница в цене в регионах России может быть связана как с логистическими трудностями в удаленных районах, так и с разницей в ассортименте.

«В Москве и Санкт-Петербурге ассортимент в целом шире, представлено больше премиальных, крафтовых сортов пива. Также в ряде регионов есть местные производители, производящие пиво в среднем и низком ценовом сегменте и доминирующие на рынке, и это также влияет на среднюю цену», — сообщили RTVI в компании.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов в разговоре с RTVI подчеркнул, что темпы роста цен в пивоваренной индустрии ниже, чем во многих других категориях потребительских товаров.

«В прошлом году повышение цен затронуло многие категории, включая социально значимые, что обусловлено объективными факторами: инфляцией, ежегодным ростом акциза, увеличением стоимости логистики на 30%, ростом цен на сырье и другими макроэкономическими причинами. Однако пивовары всегда прикладывают максимум усилий, чтобы сдерживать рост цен и сохранять доступность качественной, безопасной и легальной продукции для потребителей», — отметил он.

Исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев добавил, что цены на пиво растут в силу объективных факторов, таких, как повышение акциза. При этом есть и другие причины роста цен.

«Сейчас ситуация на рынке немножко меняется, с сырьем стало тяжелее, потому что много сырья импортируется, в частности хмель, и хотя он играет небольшую роль в себестоимости, но хмель и хмелепродукты завозить стало значительно сложнее. Импортного пива почти нет, то есть брендов почти нет, завозить их тяжело, их цена сейчас выше. С трудовыми ресурсами тоже есть сложности, люди за маленькую зарплату не идут работать, и качество их работы все время снижается, а зарплату при этом нужно все время повышать. Это, конечно, касается не только пива, это общая картина», — считает он.

По словам Вячеслава Мамонтова, в 2023 году рост цен на пиво был одним из самых низких среди всех алкогольных напитков и оставался ниже инфляции. Кроме того, данные «Эвотора» показывают изменения цен только в несетевых точках продажи, в сетях цены могут отличаться.

Тем не менее, факторы роста цен на пивоваренную продукцию сохранятся, уверен Камаль Лебедев. Однако повышения цен ждать не стоит. «Я не думаю, что будут какие-то скачкообразные ситуации. Сейчас цена дрейфует вверх, так будет и дальше. Все риски каких-то рыночных потрясений уже состоялись, и сейчас просто они отыгрываются. Не думаю, что что-то сильно изменится в плане тенденции», — заключил он.