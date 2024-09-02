Placebo отменили выступления в Тбилиси и на «Яндекс Park Live» в Алматы

Британская рок-группа Placebo официально объявила об отмене своих выступлений на фестивале «Яндекс Park Live», который пройдет с 6 по 8 сентября в Алматы, а также в Грузии 12 сентября. Об этом музыканты сообщили в своем Instagram*.

«На это есть веские косвенные причины, не имеющие отношения к профессионализму организаторов, которые мы не смогли разрешить. Поэтому, несмотря на все старания наших грузинских промоутеров, концерт в Тбилиси 12 сентября стал для нас логистически невозможным», — говорится в публикации.

Вместе с тем группа выразила надежду снова посетить обе страны в будущем: «Мы надеемся вернуться в обе страны, когда это будет возможно. Спасибо вам за понимание».

Организаторы фестиваля подтвердили информацию об отмене выступления коллектива.

«Мы, как и вы, шокированы и демотивированы этой неприятной новостью и в ускоренном режиме перестраиваем расписание последнего дня Фестиваля», — говорится в телеграм-канале «Яндекс Park Live».

В публикации отмечается, что вместо Placebo хедлайнером 8 сентября станет британская рок-группа The Kooks.

Анонс выступления Placebo подвергся критике со стороны украинских пользователей интернета. Причиной стало возможное сотрудничество музыкантов с Россией и, предположительно, получение финансовых средств от компаний, участвующих в конфликте на территории Украины.