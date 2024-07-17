В Индии завершилась свадьба 29-летнего Ананта Амбани, сына одного из богатейших людей мира Мукеша Амбани, и 29-летней Радхики Мерчант, дочери руководителя фармацевтической компании Encore Healthcare Вирена Мерчанта. Праздничные мероприятия продлились более четырех месяцев, а их стоимость, по разным оценкам составила от $300 до $600 млн. Любимый дизайнер новобрачных Сандип Кхосла рассказал Women’s Wear Daily о том, как шла работа над их костюмами.

По словам модельера, в оформлении воротничка Ананта Амбани было использовано настоящее серебро с вкраплениями золота, а при изготовлении костюма дизайнеры ориентировались на мотивы, связанные с миром животных и персидскими садами.

В оформлении костюма Радхики Мерчант были использованы ювелирные изделия Swarovski, а также подходящие оттенки традиционных красного и золотых цветов.

«Первое платье, которое надела Радхика после брачной церемонии — невероятное произведение искусства, которое можно носить на себе, созданное совместно с художником Джаясри Бурманом <…> Оно было вышито нами и придумано иконой стиля, кинопродюсером Реей Капур. Это высокое искусство китча, сродни Фриде Кало», — сказал Кхосла.

Издание отметило, что западные знаменитости также обратились к услугам индийских модельеров при подготовке ко свадьбе Амбани и Мерчант. Обладательница титула «Мисс мира-2000», актриса Приянка Чопра-Джонас появилась на мероприятии в наряде от Таруна Тахилиани, сестры Ким и Хлоя Кардашьян выбрали одежду от Маниша Малхотры, а ведущие звезды Болливуда появились перед гостями и фотографами в костюмах и платьях от Анамики Ханны, Фалгуни и Шейна Пикок, Арпиты Мехты и Карана Торани.

Среди гостей мероприятия оказались премьер-министр Индии Нарендра Моди, предприниматели Билл Гейтс и Марк Цукерберг, бывшие британские премьер-министры Борис Джонсон и Тони Блэр, а также бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Основатель и руководитель медиа-платфоры WeddingSutra Партип Тиагараджан обратил внимание на увеличение доли оригинальных платьев и костюмов на свадебной церемонии такого уровня за прошедшие десять лет. По оценкам дизайнеров, более 80% этой одежды было подготовлено специально для свадьбы, в то время как еще десять лет назад большая часть гардероба участников мероприятия приобреталась прет-а-порте.

Праздничные мероприятия, приуроченные к свадьбе, начались еще в марте. В ходе трехдневной церемонии помолвки внимание гостей привлекло к себе розовое платье Versace Радхики Мерчант, которое позднее сравнивали с голубым платьем того же бренда на невесте во время поездки в Европу в мае.

Перед гостями Амбани и Мерчант в разные дни торжеств выступали такие звезды, как Рианна, Джастин Бибер, Кэти Перри, Андреа Бочелли, а также группа Backstreet Boys.

Ювелирные украшения «свадьбы века»

Как пишет Vogue, члены семьи Амбани, известной любовью к ювелирным украшениям, специально для свадьбы решили продемонстрировать драгоценности из фамильной сокровищницы— от желтых бриллиантов матери жениха в сто карат, до изумрудов в платье невесты.

«Я надела то же ожерелье, которое носили на своих свадьбах моя сестра и мои тети <…> Мой папа поразил им мою маму во время празднования их юбилея», — рассказала Радхика Мерчант о семейной драгоценности из неграненых бриллиантов и замбийских изумрудов.

Специально к торжеству, Мерчант дополнила семейную реликвию новым украшением, созданным ювелиром Нишей Мехта. При их изготовлении были использованы пять длинных нитей бриллиантов и крупный изумрудный кулон.

Для платья, созданного Бурманом, она выбрала комплект серег и колье с жемчугом и изумрудом. К предсвадебному ужину надела колье с опалами и бриллиантами, в котором до этого появилась во время майских торжеств в Европе. Свой выбор Мерчант объяснила тем, что опал считается камнем, соответствующим дате ее рождения, а бриллиант — дате рождения ее супруга.

Перед танцем с женихом она украсила свой костюм десятками рубинов темно-лилового оттенка и бриллиантами.

Самым ярким элементом костюма жениха в ходе брачной церемонии стал украшенный изображением пантеры изумруд в 720 карат, обработанный совместными усилиями ювелирных брендов Heeramaneck & Son и Cartier.

Лишь на то, чтобы собрать вместе все необходимые драгоценные камни из ожерелья Ишы Мерчант, сестры невесты, ушло три года, отмечает издание. Голубые сапфиры, нефриты, изумруды, бриллианты, огненный опал, кораллы и жемчуг в ее украшениях символизировали собой семь кругов, которые должны совершить молодожены вокруг ритуального огня.

Среди приглашенных звезд наибольшее внимание привлекли к себе украшения Ким Кардашьян от Лоррейн Шварц — жемчужно-бриллиантовое колье в 100 карат, серьги с бриолетами в 62 карата, а также натхи (цепочка от мочки уха к носу) из бриллиантов в 70 карат.