Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов ответил на слова мэра Москвы Сергея Собянина, который обвинил коммунистов в развале Советского Союза и формировании «демографической ямы». В разговоре с RTVI Обухов отметил, что Собянин сам должен был обеспечить более высокий коэффициент рождаемости, но «плохому танцору всегда кое-что мешает».

Днем 25 декабря мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы вступил в спор с депутатом от КПРФ Николем Зубрилиным, который упрекнул мэра в снижении рождаемости. В ответ на это Собянин заявил, что демографическая яма в России появилась именно в 90-е, «когда коммунисты развалили страну и наступил хаос». «У вас во фракции КПРФ на троих двое детей. Вы могли бы внести свой вклад в улучшение демографической обстановки», — добавил Собянин в ответ на обвинения Зубрилина.

«Скажем так, очень интересен спор двух членов КПСС, рабочего Зубрилина и члена КПСС господина Собянина. Если мы вспомним, пик рождаемости был в 88−90-е годы в Советской России, а развал СССР — это заслуга таких деятелей, как Сергей Семенович [и других]. Я в данном случае имею в виду и первого секретаря МГК КПСС Бориса Николаевича Ельцина», — заявил Обухов в разговоре с RTVI, комментируя слова Собянина.

По словам Обухова, «если уж вспоминать все то наследие, которое олицетворяет Сергей Семенович [Cобянин], — то это как раз и будут те лихие девяностые и отречение от советского проекта».

«Сколько лет уже нет Советского Союза? Больше трех десятилетий? Ну, хорошо, виноват СССР. Ну а где вами выполненные указания президента? В 2024 году Собянин должен был обеспечить коэффициент рождаемости 1,7, а он сейчас 1,4. Кто мешает, тоже СССР? Как говорится, плохому танцору всегда кое-что мешает», — заключил Обухов.

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов отметил, что заявление Собянина с обвинениями в адрес коммунистов «вызывает, мягко говоря, недоумение». «Коммунисты были теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, строили общество социальной справедливости, развивали науку, покоряли космос и несли свет знаний», — написал Парфенов в своем телеграм-канале.

По его словам, развалили СССР «не коммунисты по призванию, а “коммунисты” по названию — перерожденцы и предатели, которые лишь прикрывались партийным билетом ради карьеры и личной выгоды».