Наиболее популярными туристическими направлениями в России в этом году стали Краснодарский край, Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург и Дагестан. Об этом RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«В лидерах Краснодарский край, и это очевидно, потому что в целом различные города региона принимают свыше 18 млн туристов в год. В этом году, конечно, мы видим сокращение цифры из-за Анапы, которую посещает в год традиционно не менее 4 млн человек. Пока по прогнозам именно по Анапе будет сокращение поездок из-за действующих ограничений в работе пляжей», — сказал эксперт.

Кроме того, отметил Горин, также можно выделить больший объем путешествий в Калининградскую область, Москву, Санкт-Петербург и Дагестан.

«На 10% больше стало туристов в речных круизах. География самая разнообразная, туристы могут выбирать — как курортные, пляжные виды туризма, так и экскурсионные, включая и активный туризм, это тоже пользуется популярностью. Очень большая динамика у Дагестана — плюс 40%. Это говорит о том, что туристы выбирают различные маршруты», — добавил он.

Горин добавил, что по сравнению с прошлым годом рост числа туристических поездок за рубеж составил 25%, а по России — 8%.

«Рост 8% сдерживается, к сожалению, инфляцией, дороговизной транспортных расходов, ростом тарифов на авиаперелеты и железнодорожные поездки, ростом стоимости размещения как минимум на процент инфляции — а это более 10%», — уточнил эксперт.

Но, несмотря на повышение цен, спрос на туристические поездки сейчас очень стабильный, заявил Горин.

«Где-то он превышает предложение, потому что отельные номера очень хорошо бронируются, особенно в июле, в августе, и можно с уверенностью сказать, что высокий туристический сезон покажет хорошую позитивную динамику», — заключил он.