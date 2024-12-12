В адрес первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина поступают угрозы расправы из-за его высказываний о мигрантах. Сам депутат рассказал RTVI, что ему не привыкать к угрозам, но, те, кто поднимает волну мигрантофобии, не способны спорить по существу.

«В мой адрес действительно поступают угрозы. Одна из таких угроз опубликована была, например, я ее рассматриваю как угрозу на сайте КОНТ. Сообщение под названием «Почему до сих пор не завалили Затулина?». Я его цитировал, выступая в Государственной думе. Короткое сообщение, где говорится о том, что Затулин выступает в поддержку миграции, многие его за это хотят завалить, почему до сих пор не завалили? Потому что вы, русские, безынициативны. Вот жалко, что в тюрьме погиб «Тесак» — был такой», — сказал депутат.

Он также отметил, что на другом сайте пользователь комментирует и говорит: «Внимание, вознаграждение за изнасилование жены, детей Затулина».

«Мне не привыкать к угрозам в свой адрес и со стороны отдельных лиц, и со стороны целых стран. Я являюсь, если можно так сказать, старейшиной запрещенных к въезду персон нон-грата. Впервые мне запретила власть Украины въезд в Крым в 1996 году. С тех пор до разрыва наших отношений случалось еще шесть раз.

В настоящее время я запрещен к въезду, осужден судом в Киеве, включен в список санкций Европейского Союза, Соединенных Штатов, Канады, Новой Зеландии, Японии, Австралии и так далее», — пояснил Затулин.

По его словам, то, что происходит, мне кажется тревожным, потому что те, кто поднимает волну мигрантофобии, не способны спорить по существу, очень часто игнорируя очевидные, переходят к угрозам и оскорблениям.

«Начиная с весны в мой адрес потоком льется клевета, оскорбления. Я уже 15 раз обращался в органы МВД по месту жительства. В 14 случаях мне ответили, что то ли не могут найти, то ли не считают нужным возбуждать уголовное дело», — рассказал парламентарий.

Затулин также сообщил, что только что обратился по этому поводу к руководству правоохранительных структур Краснодарского края.

«Я — депутат от Сочи, прописан в городе Сочи и обратился к руководителю Следственного комитета края, прокурору края, начальнику управления МВД по Краснодарскому краю, жду от них ответа. Обратился и в другие структуры по этому поводу. Я считаю, что на это если не обращать внимание, как это делают правоохранительные органы с клеветой и оскорблениями, то дальше переходит по экспоненте все в угрозы, и можно только гадать, осуществятся эти угрозы или нет», — отметил он.

В ходе обсуждения законопроекта об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка для зачисления в школы Затулин высказал критические замечания, отметив, что эта инициатива противоречит федеральному закону «Об образовании», который дает право на обучение всем детям, в том числе иностранцам.

Об угрозах в свой адрес Затулин сказал накануне на заседании Госдумы.

«Мне уже написали, что пора наконец «завалить Затулина». В Сети распространяется предложение вознаграждения за изнасилование моей жены и детей», — цитирует депутата «Инфо 24».

Затулин является специальным представителем Госдумы по вопросам миграции и гражданства с 2019 года, когда эта должность и была впервые введена. Говоря о своем назначении, парламентарий отмечал, что с учетом складывающейся в стране ситуации необходимо упрощать процедуры предоставления гражданства России возвращающимся соотечественникам и облегчать процесс их репатриации.