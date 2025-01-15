Артист и режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев ушел из жизни в возрасте 87 лет после продолжительной болезни. Об этом RTVI рассказала пресс-секретарь культурного учреждения Катерина Новикова.

«Всеволод Владимирович умер после продолжительной болезни, 87 лет. Когда Семенова [балерина Марина Семенова — прим. RTVI] ушла из жизни, ей было 102 года, то почему-то разрывался телефон — все спрашивали, от чего она умерла. Всеволод Владимирович после продолжительной болезни ушел из жизни», — сказала она.

В ноябре 2024 года Mash писал, что Немоляев был госпитализирован 14 января с травмой головы. По информации телеграм-канала, режиссер вышел из своей комнаты в квартире на улице Черняховского, где проживал вместе с супругой, и потерял равновесие по пути через коридор в гостиную, в результате чего ударился затылком о стеклянный шкаф в прихожей, осколки рассекли кожу на голове. После вызова врачей Немоляева доставили в больницу, врачи сообщали о стабилизации его состояния.

Как отмечал «Московский комсомолец», за месяц до этого он на ногах перенес инфаркт и лечился дома под наблюдением терапевта.

Всеволод Немоляев родился в Москве 22 февраля 1937 года. Его сестра — известная актриса Светлана Немоляева (известна по ролям в фильмах и сериалах «Служебный роман», «Гараж», «Папины дочки», «Марш Турецкого» и многих других).

Его мать, Софья Гугелева, окончила Московское хореографическое училище и выступала в труппе студии «Драмбалет», а также принимала участие в эстрадном номере «Тридцать герлс» Касьяна Голейзовского. Отец балетмейстера, режиссер Владимир Немоляев, работал в качестве ассистента режиссера на съемках фильма Бориса Барнета «Дом на Трубной», в 1938 году поставил фильм «Доктор Айболит» по одноименной сказке Корнея Чуковского, также выступал в качестве режиссера картин «Счастливый рейс» и «Морской охотник».

В 1956 году будущий режиссер Большого театра окончил Московское хореографическое училище, где исполнял хореографические номера «Полет шмеля», «После полета», дуэт из балета «Медный всадник», гопак из балета «Тарас Бульба», русский и испанский танцы в «Щелкунчике» Вайнонена.

В том же году Немоляев вошел в балетную труппу Большого театра в качестве артиста. В 1960 году снялся в телефильме Анатолия Дудорова «После бала». В 1969 году у него родился сын Кирилл Немоляев, артист балета, музыкант и участник многих металл-коллективов, включая группу «Бони Нем».

В 1970 году Всеволод Немоляев окончил театроведческий факультет Государственного института театрального искусства, снялся в телевизионном балете «Озорные частушки» на музыку Родиона Щедрина. С 1972 года он выступал в качестве солиста, принимал участие в спектаклях «Щелкунчик», «Спартак», «Золотой век», выступал в концертных программах «Весна священная», «Музыкальная табакерка», «Русский сувенир». С 1977 года Немоляев работал в качестве режиссера балета, позднее — в качестве режиссера по составам.