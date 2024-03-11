78,5% опрошенных врачей сообщили о дефиците некоторых препаратов в России. Об этом свидетельствует опрос, проведенный с 1 февраля по 3 марта профессиональным сообществом «Врачи РФ» (есть в распоряжении RTVI). В опросе приняли участие 910 врачей различных специальностей со всей России.

Всего в ходе опроса врачи назвали более 400 наименований дефектурных препаратов, в том числе 74 препарата, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖВНЛП).

Чаще всего врачи жаловались на нехватку антибиотиков (амоксиклав, ампициллин, аугментин, джозамицин, кларитромицин, флемоклав, флемоксин), инсулинов и препаратов для терапии сахарного диабета (оземпик, берлитион, джардинс, саксенда, трулисити), антидепрессантов (амитриптилин, золофт), нейролептиков (азалептин, рисперидон, галоперидол), противоэпилептических (этосуксемид, габапентин) и противосудорожных препаратов (диазепам, кабамазепин, клоназепам, фризиум).

Также респонденты часто отмечали дефектуру гипотензивных препаратов (надолол, верапамил, доксазозин, индапамид, лозартан, олмесартан, телмисартан) и вакцин (адасель, пентаксим, варивакс, варилрикс). Врачи гинекологического профиля отмечают нехватку гормональных препаратов для женщин, а также комбинированных оральный контрацептивов (КОК).

В ходе опроса врачи также рассказали о проблемах с противовоспалительными (детский нурофен, ибупрофен), гастроэнтерологическими (урсофальк, платифиллин) и эндокринологическими препаратами (эутирокс, L-тироксин), а также различными наркозами.

Проблемы с некоторыми препаратами, например, с оземпиком или джозамицином, связаны с тем, что производители прекратили поставки в Россию, считает директор по развитию компании RNC Pharma (занимается анализом фармацевтического рынка — прим. ред.) Николай Беспалов.

Нехватку некоторых антибиотиков, например, аугментина и аналогов, сейчас в RNC Pharma не отмечают, при этом врачи, по мнению Беспалова, могут называть эти препараты как дефектурные «по старой памяти», так как в 2021 и 2022 годах существовала мировая проблема с доступностью этих лекарственных средств, но сейчас она уже решена.

«Для абсолютного большинства примеров из списка каких-то проблем нет от слова совсем. В частности, по группам антидепрессантов и нейролептиков поставки препаратов растут или остаются на уровне 2022 года. С КОК та же ситуация — там, конечно, очень сильно вырос спрос, но глобально поставки тоже выросли очень серьезно», — отметил Беспалов в разговоре с RTVI.

При этом эксперт не исключает, что «определенные сложности могут возникать в связи с организацией госзакупок тех или иных препаратов в рамках госпрограмм». Основная проблема в этой области, по словам Беспалова, связана с перерегистрацией цен на препараты из перечня ЖНВЛП. «Но все это не какая-то глобальная проблематика последних лет, большинство вопросов решается довольно оперативно», — считает он.

Также 52% опрошенных врачей отметили проблемы с медицинской техникой и расходными материалами. Чаще всего медики жаловались на нехватку аппаратов для КТ, МРТ, ИВЛ и УЗИ, а также запчастей к ним, оборудования для эндоскопии, глюкометров и инсулиновых помп, а также расходников к ним. Кроме того, проблемы отмечают и с расходными материалами для хирургических и стоматологических операций, лабораторными реактивами и оборудованием.

64% врачей отметили, что на их работу повлияли санкции — из-за этого, по мнению медиков, возник дефицит лекарств, проблемы с медтехникой и расходными материалами, а также трудности с обменом научными знаниями. Только 28% врачей считают, что санкции не влияют на их работу.

RTVI направил запросы в Министерство здравоохранения и Росздравнадзор, но на момент публикации ответа не получил.