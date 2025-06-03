Почти половина россиян не собираются брать отпуск в 2025 году из-за нехватки денег или нежелания тратить сбережения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Russian Field (есть в распоряжении RTVI).

Большинство опрошенных (76%) заявили, что планируют идти в отпуск в этом году. Чаще всего такой ответ давали сотрудники госкомпаний с совокупным семейным доходом более 120 тыс. рублей, обеспеченные и с высшим образованием. Не планируют брать отпуск 21% респондентов, показало исследование.

Основной причиной такого решения оказались финансы. Почти половина (40%) опрошенных заявила, что либо ограничена в бюджете, либо не хочет терять сбережения и доход. Особенно эта проблема актуальна для жителей малых городов и сел (48%), малообеспеченных россиян (56%) и людей без высшего образования (43%).

Среди других причин отказа от отпуска участники опроса указали:

отсутствие потребности в отпуске (14%),

нехватку времени и высокую нагрузку на работе (9%),

уже состоявшийся отпуск в этом году (8%),

семейные обстоятельства: уход за детьми, людьми с инвалидностью (6%).

Респонденты, которые планируют пойти в этом году в отпуск, выбирают отдых в городах России, лишь 17% собираются ехать за границу. Поездки в другие регионы и за рубеж чаще выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга (57% и 32% соответственно).

Примерно половина опрошенных (48%) проведут отпуск в своем регионе. Такой вариант характерен для жителей малых городов, сел и поселков, чей ежемесячный семейный доход на одного человека не превышает 60 тыс. рублей, следует из опроса. Отдыхать дома планируют в основном жители Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного округов.

О намерении поехать за границу чаще говорили жители крупных и средних городов, мужчины, респонденты моложе 44 лет, с высшим образованием и семейным доходом в размере более 60 тыс. рублей на человека в месяц.

Топ направлений внутри России и за границей:

Краснодарский край, Сочи и Черноморское побережье (24%),

Крым (13%),

Санкт-Петербург и Ленинградская область (12%),

Москва и Московская область (7%),

Алтай (6%),

Турция (26%),

Таиланд (12%),

Беларусь (8%),

Египет (8%),

ОАЭ (6%).

Большинство опрошенных россиян (49%) рассказали, что уходят в отпуск один-два раза в год. Чаще остальных по такому графику отдыхают респонденты в возрасте от 30 до 59 лет, зарплата которых превышает 120 тыс. рублей. Россияне в возрасте 18-29 лет с аналогичным доходом отдыхают чаще других — три-четыре раза в год. Реже всего отдыхают мужчины и респонденты с доходом ниже 120 тыс. рублей.