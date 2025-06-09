Доля нелегальных автотоваров в России в 2022-23 гг выросла почти до 50%, говорится в новом исследовании ВШЭ, с которым ознакомился RTVI. Потери бюджета из-за этого достигают 142 млрд рублей. Среди позиций, которые продаются нелегально, доминируют моторные масла и смазочные материалы, свечи зажигания, фильтры и детали подвески и рулевого управления.

Международные санкции, уход официальных производителей и периодический дефицит — все это привело к росту числа нелегальных товаров на авторынке, говорится в аналитическом докладе Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ «Нелегальная торговля товарами и экономика России» (есть у RTVI).

В исследовании к автомобильным товарам отнесены автозапчасти и комплектующие, включая ремни безопасности, детские кресла, моторные масла, тормозные жидкости. В исследование не включены отдельные виды автотоваров, составляющие собственный рынок: авторегистраторы, навигаторы, аптечки первой помощи, тахографы.

В документе отмечается, что для авторынка в 2022 году было важнее сохранить доступ к запасным комплектующим и другим товарам, чем отслеживать легальность каждой детали. Кроме того, ранее с контрафактом активно боролись многие участники рынка, которые приостановили работу в России после начала спецоперации на Украине.

Проблему с комплектующими решили, создав посреднические фирмы в дружественных странах, говорится в докладе. Так удалось избежать дефицита, однако рынок заполонил контрафакт.

“Автомобили и комплектующие для них продаются под одними брендами, а рынки моторных масел, тормозных жидкостей и прочих товаров разделены между небольшим числом крупнейших производителей, чью продукцию часто и подделывают”, — говорится в документе.

Авторы исследования указывают, что оценки нелегального оборота, полученные статистическим методом, примерно в полтора раза выше оценок распространения контрафакта на рынке.

“Это говорит о том, что почти весь контрафакт не отражается в данных государственной статистики по производству и ввозу продукции, а значит, наносит экономический ущерб не только обладателям товарных знаков, но и государственному бюджету”, — указано в докладе.

По оценкам исследователей, только за 2022-2023 год бюджет потерял из-за распространения нелегальных автотоваров 142 млрд рублей.

Большая часть нелегальной продукции ввозится без таможенного декларирования, предполагают в ВШЭ. Об этом свидетельствует тот факт, что спрос остался на докризисном уровне (порядка 1200 млн товаров в год), а официальный импорт регистрируемых в ФТС автозапчастей сократился почти вдвое. Это значит, что существенная часть комплектующих теперь ввозится по «серым» схемам без таможенного оформления.

Авторы доклада указывают, что проблема с нелегальным оборотом автозапчастей улучшится после того, как устоятся новые логистические цепочки. Также изменить ситуацию поможет проработка механизма прослеживаемости “пути” товара для автосервисов.