В России из-за износа нужно заменить 30% тепловых и паровых сетей, обнаружил RTVI, изучив данные Росстата за 2022 год (данные за 2023 год пока недоступны). Самая сложная ситуация наблюдается в Севастополе — там износ теплосетей превысил 90%.

Еще в пяти регионах — Северной Осетии, Липецкой области, Кабардино-Балкарии, Томской и Свердловской областях — в замене нуждаются более 50% тепло- и паровых сетей. В Подмосковье, жители которого в 30-градусные морозы оказались без тепла, износ теплосетей чуть меньше среднероссийского уровня — 29%.

Лучше всего ситуация обстоит в Москве, где износ тепловых и паровых сетей составляет всего 1%. В республиках Тыва, Саха (Якутия) и Карачаево-Черкесия, а также Ненецком АО сети тоже сохранили свой запас прочности — их износ составляет 10%, 9%, 5% и 4% соответственно.

Больше всего аварий на теплосетях и источниках теплоснабжения произошло в 2022 году в Нижегородской области (538), следует из данных Росстата. За ней идут Московская (384), Кировская (372), Свердловская (355) и Иркутская (224) области.

При этом с 2018 по 2022 годы число аварий выросло в некоторых регионах в разы. По этому показателю лидируют Нижегородская (+372), Кировская (+332) и Свердловская (+133) области, Кабардино-Балкария (+98), а также Республика Карелия (+86). Замыкают десятку этого антитопа Подмосковье, где в 2022 году было больше на 85 аварий, чем в 2018-м, а также Пермский край (+84), Новосибирская область (+58), Республика Саха (+46) и Республика Дагестан (+31).

Значительно уменьшилось за пять лет число аварий на теплотрассах в Чеченской Республике (их стало меньше на 114: в 2018-м было 127, а в 2022 году насчитывалось 13), Челябинской (-125: в 2018-м было 208, а в 2022-м было 83) и Иркутской (-163: было 387, стало 224 ) областях, Приморском (-173: было 207, стало 34) и Алтайском краях (-312: было 479, стало 167).