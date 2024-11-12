Губернатор Курской области Алексей Смирнов во время встречи с жителями приграничных территорий региона отправил в отставку главу Суджанского района Александра Богачева. Это подтвердил RTVI cам Богачев и на вопрос о причинах ответил, что «должен быть кто-то крайним».

Он рассказал, что утром 12 ноября жители приграничных районов собрались в концертном зале «Свиридовский» в Курске, большая часть из них были жители Суджанского района. По словам Богачева, люди «хотели получить ответы от органов власти, региональной и местной, на многие вопросы».

«В самом начале этого собрания губернатор взял слово и предложил… не предложил, а сказал, что с сегодняшнего дня глава Суджанского района отправлен в отставку. Все, больше ничего пока не знаю», — сообщил он.

Богачев затруднился предположить, что будет в дальнейшем. На вопрос о том, объявили ли ему официальную причину отставки, экс-глава района ответил: «Должен быть кто-то быть крайним. К сожалению, у нас так всегда».

Ранее курские телеграм-каналы, в том числе «Суджа родная» и «Пепел. Курск», опубликовали видео из зала «Свиридовский». Судя по кадрам, на сцене, помимо губернатора Смирнова и глава Суджанского района Богачева, находились бывший губернатор Курской области, ныне министр транспорта Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.

На более полном видео в канале «Пепел. Курск» Богачев некоторое время молча стоял на сцене с микрофоном под выкрики жителей: «Уходи!», «Он не нужен такой!», «Вон отсюда!» Затем губернатор взял у него микрофон и рассказал, что главы Суджанского района не было на встрече с ним в воскресенье, когда он приглашал к себе всех глав приграничья.

«Провел с ними еще раз беседу, просил настоятельно, чтобы каждый глава района <…> был на постоянной связи с людьми. Главы пытались оправдываться <…> Но я вижу по реакции сегодняшнего зала, как обстоит эта работа у вас. Поэтому сегодня глава Суджанского района будет освобожден от занимаемой должности», — сообщил Смирнов, на что жители отреагировали криками одобрения и аплодисментами.

Как пишет телеграм-канал, жители обвиняют Богачева в том, что он «бросил их во время эвакуации из района в момент атаки ВСУ и никак не помогал в течение трех месяцев после того, как они стали беженцами».

Mash отмечает, что глава Суджанского района с 6 августа «ни разу не нашел времени поговорить [с жителями] и ответить на вопросы» и был уволен «за молчание и нежелание идти на контакт с жителями». Позднее канал добавил, что в отставку также отправлены трое заместителей Богачева.

В воскресенье, 10 ноября, жители Суджи, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий, устроили стихийный митинг на центральной площади Курска. Судя по видеокадрам с мероприятия, они возмущались отсутствием помощи, в том числе требовали обеспечить их жильем. «Нам все равно, где замерзать, на улице или где мы находимся, мы все равно без дома», — говорили они. Представители властей, которые выходили к людям, заявляли, что их акция незаконная и требовали назвать ее «организаторов». Затем чиновники пообещали им встречу с губернатором 12 ноября.

Аналогичный митинг в Курске состоялся 7 ноября. Протестующие жаловались на высокие цены на аренду и отсутствие жилищных сертификатов. После этого пост-приглашение выйти «погулять» по Курску еще раз 10 ноября был удален из группы «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора.