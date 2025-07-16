Под Купянском во время боя погиб 26-летний участник РДК* Михаил Павлов, позывной Перс. По данным телеграм-канала TrackANaziMerc, отслеживающего иностранных наемников на Украине, Михаил Павлов попал под обстрел вместе с целой группой РДК* не позднее 14 июля.

«Предполагаем, что близится тот день, когда РДК* распадется из-за нехватки российских предателей, так как они несут большие потери», — сказал RTVI один из админов TrackANaziMerc

Михаил Павлов — родом из города Иваново, бывший офицер ВС РФ, из подразделения «Шторм-Z». Павлов вызвался добровольцем в российскую армию, отбывая срок в колонии (228 УК РФ). Во время боевых действий в Запорожской области в июне 2023 года перешел на позиции украинских военных и сдался в плен. В августе того же года вызвался добровольцем в ВСУ и вступил в РДК*, боевую организацию подконтрольную ГУР Министерства обороны Украины. Получил известность благодаря многочисленным интервью в западной и украинской прессе.

В должности командира расчета гранатомета участвовал в боях на Сватовском направлении, в диверсионной вылазке в Козинку Белгородской области и в битве за Авдеевку. Во время штурма коксохимического завода в Авдеевке получил ранение от осколочной гранаты.

*организация признана террористической и запрещена в России