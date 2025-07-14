Сжигание на открытом воздухе сотен килограммов кокаина не представляет особого вреда для окружающей среды, это примерно как «жечь солому» или костер. Об этом RTVI сообщил доктор технических наук, профессор Борис Ласкин.

В Санкт-Петербурге сожгли свыше 500 кг кокаина стоимостью более 1 млрд рублей. Наркотики был вещдоками по уже завершенным уголовным делам. Как сообщили в ФСБ, уничтожение партии прошло на специальном полигоне около леса под контролем межведомственной комиссии, в которую вошли представители городского комитета по здравоохранению, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

«Я понимаю это беспокойство. Но когда речь идет о наркотиках природного происхождения — это все равно, что жечь солому. Кокаин — это растение или, точнее, продукт, который образуется в растениях тропического плана. Есть же и у нас конопля, мак и так далее — оттуда, как известно, можно извлекать героин. Но ведь любая трава высохшая — это сено и солома, и ничего необычного при сжигании нет. Я подчеркиваю — особого нет», — сообщил Ласкин.

Разумеется, продолжил эксперт, такое открытое сжигание представляет собой «сажистые выделения углерода, какое-то количество СО2, как и любой костер».

«Но мы же сидим иногда, греемся у костра и так далее, поэтому здесь никакого беспокойства нет. Другое дело — синтетические наркотики, там, конечно, надо смотреть. Я не могу сейчас сразу сказать, но продукты сгорания могут быть не столь обыкновенными, как от природных сухих материалов», — уточнил эксперт.

Ласкин добавил, что он долгое время занимался вопросом сжигания промышленных отходов: «Там такой букет — без очистки невозможно делать. А что касается этой ситуации, то здесь мне все вполне очевидно».

В Петербурге неоднократно сжигали наркотики под наблюдением представителей властей. Так, в декабре 2024 года было уничтожено около 300 кг запрещенных веществ, которые проходили вещдоками по уголовным делам, решение по которым уже вынесено. Стоимость партии составила 120 млн рублей.

За незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека