Власти Азербайджана отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, а также отказались сотрудничать на уровне парламентов. Ранее руководство республики выразило протест в связи с задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге. В российском МИД отметили, что правоохранители действовали в рамках уголовных дел, а в Госдуме реакцию азербайджанской стороны гипертрофированной. Представители диаспоры обвинили власти республики в намеренном разрушении отношений с Москвой и призвали не заниматься «политическими игрищами». Что известно о набирающем обороны конфликте — в материале RTVI.

«Дали признательные показания»

Днем 27 июня в Екатеринбурге задержали около 50 азербайджанцев. Правоохранители искали возможного преступника по делу об убийстве — один из подозреваемых скончался, когда к нему пришли полицейские.

«Ему стало плохо, он схватился за сердце. Вызвали скорую, оказали помощь, пытались откачать, но спасти не удалось. Он уже немолодой был», — рассказал сайту E1.ru знакомый погибшего.

Силовики допросили десятки связанных с азербайджанской диаспорой людей. В торговом центре «Баку Плаза» прошли обыски.

В пресс-службе СК по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности этнической преступной группы, подозреваемой в убийствах и покушениях на убийства.

«Фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В воскресенье, 29 июня, в объединенной пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что в рамках уголовного дела арестовали троих человек: до 19 июля под стражей пробудут Аяз, Мазахир и Акиф Сафаровы.

«По версии следствия, все они входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах», — уточнили в суде.

«Неприемлемое насилие»

После задержания в Екатеринбурге МИД Азербайджана потребовал от России «срочного расследования». Министерство иностранных дел республики призвало привлечь к ответственности «лиц, совершивших это неприемлемое насилие».

Позже в МИД сообщили, что вызвали временного поверенного в делах посольства РФ Петра Волоковых.

«Российской стороне был заявлен решительный протест в связи с рейдами, проведенными российскими силовиками 27 июня 2025 г. в квартирах, где проживали наши соотечественники, в результате которых были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения, а девять человек были арестованы», — добавили в министерстве.

«Ситуация находится под контролем»

Журналисты попросили прокомментировать заявление МИД Азербайджана официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову. Она ответила, что о ситуации уже высказались в СК Свердловской области.

«В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана», — отметила Захарова.

По ее словам, приглашенный в азербайджанский МИД дипломат Петр Волоковых дал необходимые разъяснения и заверил, что «ситуация находится под контролем правоохранительных органов».

Захарова подчеркнула, что следственные действия по упомянутым уголовным делам продолжаются. Следственный комитет опубликует более детальную информацию по мере ее поступления.

«Целенаправленные убийства»

Вскоре Минкультуры Азербайджана сообщило об отмене всех мероприятий, запланированных российскими государственными и частными учреждениями. Решение приняли «в связи с преднамеренными и внесудебными убийствами и насилием, совершенными правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности на территории Екатеринбургской области», уточнило агентство «Sputnik Азербайджан».

В министерстве отметили, что «подобные инциденты» в последнее время носят «систематический характер». В числе отмененных мероприятий — выставки, концерты, спектакли, фестивали и другие культурные программы.

Купившие на них билеты граждане республики могут вернуть деньги. Для этого следует обратиться в пункты продаж и на онлайн-платформы, добавили в Минкультуры.

Позже от участия в 23-м заседании двусторонней комиссии по межпарламентскому сотрудничеству в Москве отказалась делегация Милли Меджлиса Азербайджана. Поездку отменили из-за якобы «демонстративных, целенаправленных и несущих характер беззаконного произвола убийств и актов насилия в отношении азербайджанцев, совершенные правоохранительными органами на этнической почве в городе Екатеринбурге».

«Видимость добрососедских отношений»

Власти Азербайджана давно идут «определенным курсом», который в России было принято не замечать, рассказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Существовала видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства. В Азербайджане же до поры до времени поддерживали эту видимость особых отношений с Россией, исходя из тех задач, которые он перед собой ставил для решения в свою пользу затянувшегося Нагорно-Карабахского конфликта», — объяснил депутат.

Он добавил, что Азербайджан пытается показать свою «особость» и самостоятельность. Затулин напомнил, что власти республики поддерживают контакты и снабжают Украину, а также сотрудничают с Израилем, двусмысленно ведя себя по отношению к Ирану.

«Поэтому то, что сейчас произошло, у меня никакого удивления не вызывает. Повод мог быть разный — самолет, облава на преступников и так далее. Важно, что это все гипертрофируется и все это подается как злая воля со стороны России, с которой надо пересматривать отношения», — подчеркнул парламентарий.

По мнению первого зампреда думского комитета по международным делам Алексея Чепы, России удастся сохранить дружественные отношения с Азербайджаном.

«Мне кажется, этот вопрос урегулируют. Надо во всем разобраться. Я уверен, что мы найдем пути сохранения наших дружественных отношений, которые подчас многие пытаются разрушить и ищут для этого повод», — заявил депутат News.ru.

«Они были причастны к убийствам»

Екатеринбургский общественник Видади Мустафаев, сам азербайджанец, заявил E1.ru, что в случившемся не стоит искать этнической подоплеки. Силовики работали в интересах соблюдения закона, отметил он.

«Уголовные правонарушения, к сожалению, постоянно имели место именно среди данный группы задержанных очень долгое время. Так, они были причастны к убийствам. При посредничестве диаспор и землячеств все десятилетиями скрывалось от следствия, и, как результат, вело к еще более изощренным преступлениям», — подчеркнул Мустафаев.

Собеседник издания принес соболезнования погибшим и добавил: если бы виновных привлекли к ответственности в 2001 г., сейчас они были бы живы. Общественник обратил внимание на «крышевание» со стороны диаспор и «политизирование» попыток привлечения к ответственности нарушителей.

«Удалось задержать и привлечь группировку, причастную к большому количеству преступлений. Родственники убитых ими людей (а среди них были в том числе и этнические азербайджанцы) и мирные люди теперь могут спать спокойно», — резюмировал Видади Мустафаев.

«Продолжают игры в политиканство»

На случившееся отреагировали представители азербайджанской общины. В телеграм-канале организации отметили: диаспора в России ждет от Баку помощи, «но снова получает политиканство».

«Не хотелось бы, что называется, выносить сор из избы, но, когда Азербайджанская диаспора России ждет от родного Баку помощи, а вместо этого получает подлый удар, тут надо высказаться», — отметили в общине.

Там подчеркнули, что община пытается оправиться от потрясения в связи с гибелью соотечественников, а чиновники в Баку в это время «продолжают игры в политиканство».

«Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией», — следует из заявления.

Представители общины заявили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его чиновники не понимают: оскорбляя Россию, они оскорбляют и диаспору. Из-за этого российские азербайджанцы попадают под «новые удары и усиливающееся давление».

«Баку встает на тонкий лед, когда пытается выдать «характеристику» строю, при котором живут люди в России. Ведь в мире есть немало людей, которые дадут еще более нелестные характеристики особенностям строя, царящего в Азербайджане. Далеко не факт, что в этом «соревновании» Азербайджан выиграет», — объяснили позицию в организации.

Там добавили, что уважающие себя российские азербайджанцы не желают отвечать за оскорбления президента России Владимира Путина и руководства страны своим спокойствием и безопасностью семей, детей и бизнеса. Азербайджанскую прессу и руководство республики призвали не пытаться «нахамить Путину», а работать на дипломатическом направлении и помогать землякам, подозреваемым в совершении тяжких преступлений.

«В который раз все это приходится тащить на себе азербайджанской диаспоре, пока власти Азербайджана заняты политическими игрищами, бьющими по репутации общины азербайджанцев России», — резюмировали представители диаспоры.

В общине призвали власти Азербайджана вести открытую дипломатическую работу, «не прячась за конфликтными ситуациями».