Люди, которые распродают собранный для фронта гуманитарный груз, являются «подонками» и «мародерами». Так глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, член рабочей группы по вопросам СВО Ярослав Нилов прокомментировал RTVI информацию телеканала «Кстати» о том, что подарки военным от ростовских школьников продаются в нижегородском коммерческом магазине.

«Это не первый случай. Например, когда гуманитарную помощь выкидывали на помойку, я писал запросы, и приходили странные ответы. Мне неоднократно рассказывали, в том числе волонтеры и представители организаций, что на “Авито” перепродают гуманитарную помощь бойцам. Этим занимаются подонки, которые зарабатывают на крови, мародеры. Нет ничего святого», — возмутился депутат.

По его мнению, ситуация является «очень мерзкой», поскольку такое «мародерство» может подорвать желание россиян к оказанию гуманитарной помощи участникам СВО и доверие к волонтерам

Нилов заявил, что нужно провести «самое тщательное расследование» и он сам готов его инициировать, обратившись в правоохранительные органы.

«В любом случае остаются следы — где кто купил, кто размещал объявление. Найти и по всей строгости закона наказать тех, кто это сделал. Это мошенничество. И эти “герои” в кавычках должны понести не только юридическую ответственность, но и морально-нравственную — должны быть показаны по всем федеральным каналам, чтобы [россияне] знали, что это за мошенники», — считает депутат.

Накануне, 27 ноября, телеканал «Кстати» выпустил в эфир новостной сюжет с рассказом ветерана боевых действий из Борского района Нижегородской области, который купил в специализированном коммерческом магазине на Московском шоссе маскировочную сеть с адресованными участникам СВО посылками и письмами учеников школы №40 из Новошахтинска (Ростовская область). Одно из этих писем показали на экране — оно было приурочено к 23 февраля.

Владелец торговой точки заявил журналистам, что закупил маскировочную сеть на «Авито», где уже не впервые берет товар для своего магазина, и не знал ни об истинном ее назначении, ни о вложенных внутрь детских письмах.

UDP: В пресс-службе «Авито» сообщили RTVI, что владелец магазина не покупал гуманитарный груз через их площадку: «Мы проверили информацию: подтверждения тому, что эти товары были приобретены на нашей платформе, не обнаружено».

На сайте школы №40 указано, что за организацию гуманитарной помощи отвечает «Народный фронт». RTVI обратился с запросом к администрации учебного учреждения и пресс-службе «Народного фронта».

В феврале ростовское издание 161.ru сообщало, что на свалке возле хутора Большой Должик нашли брошенные коробки с гуманитарной помощью участникам СВО. Их обнаружил дальнобойщик, который сам часто возил гумгрузы в Донбасс и поэтому сразу понял, что перед ним такое. Администрация Родионово-Несветайского района тогда заявила, что коробки — это «отходы» из местного магазина.