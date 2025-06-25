Приморский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 24-летнюю жительницу Москвы по подозрению в подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. По данным ФСБ, девушка планировала взорвать в северной столице сотрудника компании, которая занимается разработкой БПЛА.

Как сообщили в пресс-службе суда, москвичка должна была установить взрывное устройство на автомобиль одного из начальников отдела местной организации. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры, речь идет об IT-компании, занимающейся разработкой беспилотников.

«Подозреваемая предприняла попытку установки СВУ под указанный автомобиль для его последующего подрыва и гибели начальника отдела с целью воздействия на принятие решений органами власти. Однако, по независящим от нее обстоятельствам, установить СВУ она не смогла, после чего при попытке покинуть место совершения преступления была задержана сотрудниками УФСБ», — говорится в пресс-релизе Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Там также отметили, что свою причастность к преступлению подозреваемая полностью признала и не возражала против ареста.

По данным RTVI, имя подозреваемой — Юлия Московская. До этого она носила фамилию Джобан. Девушка писала стихи и имеет странички на профильных сайтах для поэтов. На странице девушки в соцсети VK имеются репосты из феминистических пабликов. Некоторое время назад Московская переехала в Петербург. Между тем в Москве в мае 2025 года она выступала ответчиком в мировом суде по делу о взыскании долгов по договору займа. Иск к ней подали коллекторы. Суд их требования удовлетворил.

Российские спецслужбы вменяют Московской ч.3 ст.30 — п.а ч.2 ст.205 УК РФ (попытка совершения теракта) и п.а ч.3 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). По данным силовиков, у девушки не было регистрации на территории России, а сама она являлась «приверженкой проукраинской идеологии» и испытывала неприязнь к действующей российской власти. Кураторы девушки по организации теракта, считают в спецслужбах, находятся на Украине.