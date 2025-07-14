После дождей, которые прогнозируются 15 и 16 июля, в Москве и Подмосковье ожидается небольшое потепление без осадков. Об этом RTVI сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Большую часть недели погоду будут определять атмосферные фронты. Причем наиболее активными они будут во вторник и в среду. Во вторник у нас местами дождь может даже достигать категории “сильный”, и будет развиваться грозовая деятельность. В среду дождь менее интенсивный, но тоже грозовой», — сообщила синоптик.

Температурный режим в эти дни, по ее словам, останется практически без изменений: днем в столице — плюс 24-26 градусов, минимальная температура в Москве — плюс 17-19 градусов, по региону — от плюс 15 до плюс 21 градуса.

«В середине недели ветер у нас сменится на северный. Но при грозах возможно усиление ветра во вторник и в среду — до 12−15 метров в секунду. В четверг погода уже с переменной облачностью, днем — без существенных осадков», — добавила Позднякова.

Дневная и ночная температуры 17 июля останутся на прежнем уровне, отметила она. Переменная облачность без осадков также ожидаются 18 и 19 июля. Минимальная температура в эти дни будет в передах от +14 до +19 градусов, дневная — от +24 до +29 градусов.

«Температура воздуха будет чуть выше климатической нормы. А поскольку погоду будет определять уже другой антициклон, северного происхождения, то погода будет более комфортной, особенно для пребывания в городе, потому что воздух будет не таким влажным, как сегодня», — заключила синоптик.