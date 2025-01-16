До конца недели в Москве и Московской области не ожидается крещенских морозов, температура не опустится ниже минус 5 градусов. Об этом RTVI рассказали ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков и глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

«Причиной аномально теплой погоды является активный западный перенос теплого воздуха из Атлантики. Крещенских морозов не ожидается», — сказал Старков.

По словам Голубева, в ночь на пятницу, 17 января, в Москве и области ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура ночью в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов, добавил он. Кроме того, ожидаются сильный северо-западный ветер, порывы которого составят 6—11 м/с, и гололедица, сообщил собеседник RTVI.

«В субботу, 18 января, облачно, ночью преимущественно без осадков. Температура в Москве от минус 1 до плюс 1, по области от минус 3 до плюс 2. Днем местами небольшие осадки, температура в Москве плюс 2-4 градуса, по области от минус 1 до плюс 4. Ветер западный, северо-западный — 6-11 м/с, днем местами порывы до 17 м/с, тоже гололедица», — рассказал синоптик.

На Крещение, которое в 2025 году празднуется 19 января, также ожидается облачная погода, ночью местами небольшие осадки, сообщил Голубев. По его словам, температура в Москве в этот день будет от 0 до минус 2 градусов, по области — от 0 до минус 5 градусов.

Днем 19 января преимущественно без осадков. Температура в Москве, продолжил синоптик, от минус 1 до плюс 3 градусов, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3. Сохранится гололедица и северо-западный ветер 6-11 м/с, ночью — местами порывы до 17 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что морозы до -15…-20 градусов могут вернуться в Москву и другие регионы России в третьей декаде января и в начале февраля.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что первая половина января в Москвы выдалась крайне теплой: средняя суточная температура воздуха составила -0.9 градуса, что на 4,8 градуса выше нормы, а из 15 дней в восьми случаях днем наблюдалась оттепель. Она отметила, что с начала месяца в столице выпало 30,6 мм осадков, что составляет 59% от нормы.