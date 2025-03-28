Москву и область в последние дни марта ожидает переменная облачность и температура выше климатической нормы на 5 градусов. Об этом рассказала RTVI главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, начало апреля будет комфортным и теплым.

«[Погоду] будет определять область повышенного атмосферного давления. Мы будем в гребне антициклона с Казахстана. В субботу и воскресенье у нас переменная облачность и без осадков, все выходные [29-30 марта]», — сказала она.

По словам синоптика, ночью в столице ожидается преобладающая температура от 0 до плюс 2 градусов, местами — до минус 1 градуса, в Московской области будет от минус 2 до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13-15 градусов практически по всей территории региона, добавила Позднякова.

«Средняя суточная температура воздуха будет выше климатической нормы почти на 5 градусов. Погода будет очень комфортной, потому что ветер будет не сильным, почти штилевым, что создаст дополнительный эффект комфорта», — отметила Позднякова.

В воскресенье, 30 марта, ночью в Москве ожидается потепление до плюс 2-4 градусов, по области прогнозируется разброс от 0 до плюс 6 градусов, добавила она. Также она рассказала, что днем температура будет чуть ниже: плюс 12-14 градусов в столице и плюс 11-16 градусов в регионе.

«В начале следующей недели погода начнет меняться. Уже в понедельник у нас днем не исключен небольшой дождь. Температура начнет понижаться, потому что из-за дождя будет больше облаков. Преобладающая температура ночью будет в пределах плюс 2-4 градусов, дневная — не выше плюс 12-14 градусов, как и накануне», — сказала синоптик.

В последующие дни ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие дожди, уточнила Позднякова.

«Температура воздуха к середине недели понизится — [ночью] она будет где-то в пределах от минус 1 до плюс 4 градусов, дневная — от плюс 9 до плюс 14 градусов, но это тоже выше климатической нормы. То есть, в принципе, погода будет соответствовать не первым числам месяца, а где-то 10—12 апреля», — заключила собеседница RTVI.