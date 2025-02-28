В начале марта на смену солнечной и сухой погоде в Москве и Московской области придут осадки и сырость, рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом, отметил он, температура днем будет удерживаться выше нуля градусов.

«В момент смены сезона синоптическая ситуация над столичным регионом изменится. Антициклон, который радовал нас солнечной, сухой и тихой погодой, покинет регион. На смену ему придут циклоны, которые будут формировать погоду и в предстоящие выходные, и большую часть следующей рабочей недели», — сказал эксперт.

В то же время, уточнил Леус, пути этих циклонов будут пролегать гораздо севернее европейской части России, поэтому их влияние на погоду в столичном регионе будет снижено.

«Тем не менее погода станет облачной, более сырой, пройдут небольшие осадки — сначала в виде снега, затем в виде снега и мокрого снега, и к середине недели местами возможны дожди с мокрым снегом», — отметил он.

Говоря о температуре на выходных и в начале первой недели марта, Леус отметил, что по ночам в столичном регионе станет гораздо теплее.

«Если в ночь на субботу будет еще относительно холодно — от минус 5 до минус 7 градусов в Москве, то днем уже температура будет от нуля до плюс 2 градусов. В воскресенье и понедельник по ночам — от минус 1 до минус 3 градусов, днем в воскресенье — от нуля до плюс 2 градусов. В понедельник [3 марта] — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Во вторник и среду также ожидается облачная погода, ночью — 0 градусов, днем — от плюс 2 до плюс 4 градусов», — заключил синоптик.

Главный специалист московского информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 28 февраля в своем телеграм-канале сообщила, что зима «распрощается с Подмосковьем сухой и солнечной погодой», а начало марта будет «хотя и теплым, но пасмурным и сырым».

«Расчеты показывают, что за период с 2 по 6 марта в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков, которая составляет 39 мм. Осадки начнутся сначала в виде небольшого снега, который сменится мокрым снегом, а затем и дождем. Температура воздуха с первых чисел марта окажется выше нормы и будет больше соответствовать середине марта. Но за тепло придется расплачиваться хмурым серым небом», — отметила эксперт.