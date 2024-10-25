В Москву и область на следующей неделе придут холода, дожди и снег. Об этом RTVI сообщил глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Он отметил, что ближайшие выходные пройдут «достаточно ровно, тихо и спокойно».

«Только во второй половине дня в воскресенье могут пройти небольшие дожди, а в ночь на субботу возможны заморозки по области до минус 2-3 градусов. В остальном без осадков, дневная температура будет сравнительно высокой — плюс 7-9 градусов. Это очень неплохо для конца октября», — сказал собеседник RTVI.

Изменения, уточнил Шувалов, начнутся с понедельника, 28 октября. По его словам, начало следующей недели принесет «небольшое повышение температуры, усилится ветер, пойдут дожди».

«То есть будет переход к погоде с небольшими дождями. Температура будет около 10 градусов. Не слишком много, но для конца октября уже хорошо. А вот вторая половина недели может принести резкое похолодание — днем будет 0 градусов, а также осадки в виде дождя и мокрого снега», — сказал он.

Накануне в телеграм-канале Gismeteo сообщалось, что в Центральной России в выходные вернутся ночные заморозки, температура днем понизится до плюс 7-9 градусов, а ночью и утром возможны туманы. Представитель Гидрометцентра России Екатерина Татаринович рассказала, что в Москве погода в ближайшие дни будет умеренно теплой, в выходные она будет спокойной, преимущественно без осадков.