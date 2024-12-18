В ближайшие дни в центральных регионах России, включая Москву установится аномально холодная погода, однако к концу недели температура может подняться. Об этом рассказала RTVI главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, потепление будет сопровождаться гололедицей и сильными порывами ветра.

«К нам сейчас проникает арктический воздух. У нас довольно плотный ветер и температура понижается. Период 18-19 декабря будет аномально холодным, когда температура будет ниже климатической нормы: у нас —на 4-5 градусов, а на севере центрального округа аномалия с отрицательным знаком может быть ниже и на 8 градусов», — рассказала Позднякова.

Она отметила, что морозы будут недолгими, так как уже 19 декабря днем температура начнет постепенно повышаться». По ее словам, сначала потепление затронет Смоленскую и Тверскую области, но к вечеру дойдет и до столичного региона.

«Преобладающая температура завтра днем будет в дневные часы минус 3…-5 градусов, но к вечеру она повысится и ночь у нас практически начнется со слабоотрицательной, а местами и нулевой температуры воздуха», — добавила Позднякова.

К концу недели, отметила синоптик, столичный регион и большинство областей центральной части России окажутся в теплом секторе атлантического циклона, кроме Вологодской и Ярославской областей. В эти дни ожидаются осадки, а в ночь на 20 декабря возможен гололед, сказала собеседница RTVI.

При этом температура воздуха в столичном регионе, добавила Позднякова, начнет расти и в пятницу будет колебаться в диапазоне от нуля до минус 5 градусов ночью и от минуса 2 до плюс 3 градусов днем.

«В Москве мы тоже ждем хорошую оттепель — до плюс 3 градусов. Многие опасаются, как бы у нас не стаял снег. Этого, конечно, не будет: оттепель не будет очень продолжительной. У нас довольно много снега, он уплотнится за счет осадков в виде мокрого снега, а местами и дождя. Но снег сохранится», — пояснила синоптик.

В выходные погоду некоторое время будет определять антициклон с востока, поэтому Москва будет находиться в южных потоках — установится умеренно морозная температура без существенных осадков, рассказала она. В воскресенье, добавила Позднякова, ночью ожидается минус 1-6 градусов, днем — до минус 5 градусов.

«Затем влияние антициклона начнет ослабевать. В понедельник вновь начнутся осадки, ожидается небольшой мокрый снег, а температура воздуха вернется практически к оттепели. В начале следующей недели оттепель будет не очень значительной, но тем не менее температура в дневные часы окажется положительной», — отметила она.

На севере центрального региона (в Тверской и Ярославской областях) ожидается снег, в Москве и Подмосковье — мокрый снег и неустойчивая погода, уточнила Позднякова. В целом, по словам синоптика, остаток декабря будет отмечен быстрым чередованием циклонов и кратковременными периодами морозной температуры.

Она предупредила, что из-за сильных порывов ветра температура может ощущаться на несколько градусов ниже уровня, который будут показывать термометры.

«При ветре эффективная температура будет ниже на 5-7 градусов. Даже если мы сегодня посмотрим на термометры — там минус 10 градусов. Но это при ветре, а сегодня порывы могут достигать 15−17 метров в секунду. Будет казаться, что у нас просто пронзительно холодно», — пояснила Позднякова.

Она напомнила, что такие частые переходы от холода к теплу могут неблагоприятно сказаться на самочувствии граждан.

«Наша сосудистая система реагирует как на резкую смену атмосферного давления, так и на смену температурного режима», — заключила синоптик.