Жителям Москвы и области на этой неделе стоит готовиться к переменчивой погоде: после относительно теплой пятницы на выходных начнется «резкое похолодание». Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Сегодня и завтра радуемся достаточно высоким температурам, плюс 7—9 градусов, максимальные значения для этих чисел октября. В Москве сегодня еще местами встретится дождь, завтра в течение дня без осадков. Но уже к вечеру начнутся дожди. Температура начнет понижаться — ночью ждем в Москве минус 1 — плюс 1 градус, что может привести к гололедице на дороге», — сказал эксперт.

Днем в четверг, по его словам, в столичном регионе температура будет плюс 2-4 градуса, а осадки начнут переходить в «смешанную фазу — то есть дождь перейдет в мокрый снег и снег с дождем». В пятницу, добавил Ильин, снова «пройдет волна потепления».

«Во второй половине дня температура в Москве может вырасти до плюс 6-8 градусов, по области — до плюс 3-8 градусов. Все это будет кратковременно, затем снова начнется резкое похолодание. За теплым фронтом сразу пойдет холодный. В Москве и области ночью уже похолодает до +1…-4 градусов. Холодно днем будет и в субботу — минус 1-4 градуса. При таких температурах осадки будут идти в виде мокрого снега и снега», — отметил синоптик.

Кроме того, стоит обратить внимание на резкое падение атмосферного давления, так как оно приведет к усилению ветра.

«Уже завтра днем — 6-11 м/с в Москве и области, с порывами до 15 м/с. В четверг и пятницу основной ветер прогнозируется в пределах 8-13 м/с, порывы до 15-22 м/с, особенно в западных и южных районах Московской области. Такой сильный ветер ни к чему хорошему не приведет, тем более — в сочетании с понижением температуры», — подчеркнул эксперт.

Собеседник RTVI не исключил, что столь сильный и порывистый ветер может повалить деревья, поэтому представляет опасность опасен для машин и пешеходов.