Прохлада, которую в Москву принесли дожди в начале недели, уже в среду, 5 июня, снова сменится жарой до +29 при ясном небе без осадков, сообщил RTVI научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, сколько продлится аномальное тепло и когда погода вернется к норме.

Предыдущая волна жары в Москве в последние дни мая и первые выходные июня соответствовала «июлю в ростовско-краснодарском варианте», отметил Вильфанд. В этот период температура воздуха была на 7—8 градусов выше привычных значений.

В начале этой недели температура понизилась, отклонение от нормы составит 4—5 градусов. По словам Вильфанда, это тоже уровень конца июля, но уже «в московском варианте». Такое аномальное тепло продержится до второй половины дня пятницы, 7 июня.

«Ночные температуры около 15-16 градусов, дневные — завтра [5 июля] 27-29 в Москве, по области до 24 градусов. При этом сегодня [4 июня] дожди прогнозируется. А завтра промелькнет гребень высокого давления, поэтому в Москве осадков не ожидается, будет много солнца. А по области кратковременные дожди с грозами обязательно пройдут», — рассказал Вильфанд.

В четверг, 6 июня, днем сохранится высокая температура до +27, а в пятницу — +25—26 градусов. В то же время начнет меняться циркуляция воздуха и пройдут дожди.

Погода в Москве приблизится к климатической норме в выходные, 8-9 июня.

«Если до первой половины пятницы еще будет преобладать перенос воздушных масс с юго-запада, то во второй половине дня в пятницу, а также в субботу и воскресенье, воздушные массы [будут перемещаться] с запада и северо-запада. Ночные температуры будут уже +9—14 градусов. В субботу-воскресенье преимущественно без осадков, ночные температуры +9—14 градусов и дневные температуры в диапазоне +21—25», — сказал Вильфанд.

Это нормальная погода, на один-полтора градуса выше нормы, заключил собеседник RTVI.