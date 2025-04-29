Погода в столичном регионе на майские праздники не будет теплой и солнечной, ожидается облачность и кратковременные дожди, рассказала RTVI главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что для тех, кто планирует поработать на даче или пожарить шашлыки, придется «ловить просветы».

«Погоду будут определять циклоны, а это говорит о том, что солнца и тепла нам ждать не приходится. Сначала эта погода будет определяться атлантическим циклоном, который идет к нам с территории Питера. 1−2 мая в погоду вмешается южный циклон — его атмосферные фронты дотянутся до нас, а потом он опять передаст эстафету следующему атлантическому циклону, и тоже с территории Питера. Поэтому передышки в дождях у нас практически не ожидаются, температура воздуха останется ниже климатической нормы. Хотя отрицательных значений температуры уже не ожидается», — сообщила синоптик.

30 апреля будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, добавила Позднякова. По ее словам, за сутки выпадет где-то около 5 мм осадков. В ночь на 30 апреля температура по Москве в среднем составит плюс 4-6 градусов, по области — плюс 2-7 градусов. Порывы северо-западного ветра днем и ночью составят 6−11 м/с.

Днем температура в столице составит около 10-12 градусов тепла, в области — 7-12 градусов, сообщила собеседница RTVI.

«1 мая атмосферное давление низкое, ночью и днем еще облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь. Погода серая, ненастная, сырая, довольно ветреная. Минимальная температура 1 мая будет где-то в пределах плюс 2-4 градусов, дневная — плюс 8-10, не более того. Температура воздуха будет ниже климатической нормы почти на 5 градусов — погода будет больше соответствовать где-то 12−15 апреля, нежели 1 мая», — уточнил Поздняков.

2 мая, продолжила эксперт, будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью температура составит где-то плюс 2-4 градуса, днем — 12-14 градусов тепла, добавила она.

3-4 мая температура в ночные часы будет плюс 3-8 градусов, днем — плюс 13-18 градусов, ожидаются кратковременные дожди.