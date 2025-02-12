В Москве до 20-х чисел февраля будет холодать и выпадет небольшой снег, никакого потепления не ожидается. Об этом рассказала RTVI главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она отметила, что 12 февраля в Подмосковье и некоторых районах Москвы мороз впервые усилил свои позиции — температура опустилась до минус 10 градусов. Такая погода, по ее словам, ожидается в выходные 15-16 февраля, в ночное время (при этом днем будет не выше минус 5 градусов).

Метеоролог объяснила это тем, что столичный регион в ближайшие дни окажется в тыловой части «очень мощного» циклона, и с северо-западными потоками туда будет поступать холодный воздух.

«В начале следующей недели мы ждем дальнейшего понижения температуры, особенно это будет выражено в ночное время. Она уже может понижаться до минус 15 по региону. Это значит, что и в Москве минимальная температура будет ниже, чем минус 10 градусов. В середине следующей недели средняя суточная температура воздуха будет градуса на четыре ниже климатической нормы. То есть зима в полную меру заявит о себе», — сказала Позднякова.

По ее словам, начиная с четверга, 13 февраля, «будет подсыпать небольшой снежок», из-за чего в ближайшие дни снежный покров достигнет двух-четырех сантиметров. Наиболее значимый объем осадков может выпасть на севере Московской области, сообщила синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сказал ТАСС, что из-за отсутствия снежного покрова в Москве возможна ранняя весна, но это во многом зависит от того, откуда будут перемещаться воздушные массы.

«Если [произойдет] устойчивый перенос с севера, тогда ранней весны ждать не стоит, несмотря на то, что солнечная энергия будет тратиться — она не будет способствовать повышению температуры воздуха. Если же будут обычные климатические условия, когда воздушные массы поступают с запада, с северо-запада, с юго-запада, тогда можно говорить о ранней весне», — пояснил он.

Вильфанд отметил, что даже при отсутствии снега промерзание земли под воздействием минусовых температур все равно идет. «Это значит, что будет больше энергии на оттаивание уходить весной», — заключил метеоролог.