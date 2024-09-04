Жара в Москве начинает отступать, но «сентябрьское лето» с солнечной и сухой погодой продолжится всю первую декаду месяца, рассказала RTVI главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, погоду в ближайшие дни будет определять антициклон. Московский регион находится в его восточной части, поэтому будет преобладать восточный ветер, а в ночные часы температура понизится до 8-10 градусов тепла.

«Но дневная температура остается довольно высокой: в пятницу [6 сентября] — 22-24 градуса, в субботу и воскресенье [7-8 сентября] — 23-25. Поэтому слабая волна прохлады не изменит общего настроения, которое обещает погода всю первую декаду сентября», — сказала метеоролог.

Небольшой дождь возможен 10-11 сентября, но это не скажется на температурном режиме, отметила Позднякова.

«Произойдет ситуация, которая похожа на сегодняшнюю, когда с утра погода была облачная, а где-то даже выпало несколько капель дождя. Это произошла смена антициклонов, между которыми проходил атмосферный фронт, который дал нам небольшие дожди. Скорее всего, 10-11 сентября ситуация повторится», — пояснила она.

Позднякова не исключила, что в один из сентябрьских дней — предположительно в середине месяца — температура может приблизиться к отметке 25 градусов. Но это не будет свидетельством возвращения жары или начала бабьего лета, продолжила синоптик.

«Период жаркой погоды у нас практически заканчивается, потому что жара по всему нашему региону — это когда до 30 градусов, а по Москве — когда температура выше 25 градусов. Пока мы такую ситуацию не прогнозируем», — уточнила Позднякова.

Что касается бабьего лета, то это не просто любые всплески тепла, которые случаются и в ноябре, и в декабре, а период потепления после настоящего осеннего похолодания, отметила метеоролог. Она добавила, что сейчас погода не ощущается как осенняя, поэтому можно говорить, что календарное лето закончилось, а началось «сентябрьское».

«А когда мы говорим про бабье лето, это касается только сентября и всегда говорят, что после 21 сентября всякому бабьему лету конец. После дня осеннего равноденствия уже говорить о лете не приходится», — заключила Позднякова.