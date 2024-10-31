Начало ноября после довольно теплого октября в Москве и области будет холодным, выпадет снег, но прихода зимы пока ждать не стоит. Об этом RTVI заявил замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«У нас сейчас идет временная смена погоды. В сентябре температура была выше нормы, октябрь был очень теплый, и такой остается даже в эти последние дни, несмотря на небольшие дожди. До 6 ноября будет действовать влияние циклона, который стоит сейчас над Белым морем, из-за чего к нам идут холодные атмосферные фронты на Москву, усиливается ветер», — сказал он.

Из-за этого сегодня скорость ветра достигает 17 м/с, а завтра-послезавтра ожидаются порывы до 20 м/с, также буду осадки — дождь с мокрым снегом, добавил Цыганков.

«Выпадет где-то 13 мм осадков, но это не так уж много, так как норма у нас 52 мм. Температура дневная завтра составит плюс 4-5 градусов, ночью может быть 0 — плюс 1, по области местами до минус 4. Следующие ночи, то есть суббота-воскресенье, будет попрохладнее: ночью до минус 2 в Москве, по области до минус 4. Днем тоже около нуля, максимум плюс 1-2 градуса», — рассказал он.

Кроме того, продолжил собеседник RTVI, 2 ноября скорость ветра составит 20 м/с, к 3 ноября он ослабнет до 15 м/с. В понедельник и вторник он стихнет еще больше, но стоит учитывать, что это будет холодный северо-западный ветер, отметил Цыганков.

«Холода наступают все больше. В ночь на 4 ноября будет холодно, где-то до минус 5 градусов, днем — от плюс 1 до минус 4, выпадет снег. 5 и 6 ноября тоже будет слабый минус, и этот снежный покров, где-то 1,5-2 см, вероятно, еще полежит. Скорее всего, к 7 ноября он уже начнет таять», — сказал синоптик.

Цыганков добавил, что метеорологической зимы в столичном регионе пока ждать не стоит, так как в Москве и области пока будет больше слякотно, потому что «земля еще теплая, не промерзла». Тот снег, что выпадет за это время, — «временное явление», подчеркнул эксперт.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал Инфо24, что снег, который принесет с собой в Москву североатлантический циклон «Мартина», растает через несколько дней после этой атаки. При этом он отметил, что нужно быть готовыми к тому, что на праздничных выходных высота снежного покрова сохранится на уровне 4-6 сантиметров.