После небольшого потепления в четверг и пятницу Московскую область на выходных ожидают заморозки, а температура в столице может опуститься в воскресенье ниже нулевой отметки. Об этом RTVI рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Осень пока не может окончательно вступить в свои права, формируя погоду в Москве. Несмотря на то, что сегодняшний день с температурой около +8 градусов станет самым холодным днем недели, дальше нас вновь ждет довольно значительное потепление. И только к концу недели температура опять вернется в рамки климатической нормы», — сказал он.

С 10 октября, добавил синоптик, за погоду в столичном регионе начнет отвечать теплый сектор североатлантического циклона.

«В его власти мы будем находиться в четверг и пятницу. Пятница станет самым теплым днем этой недели с дневной температурой около +13-15 градусов. При этом ни в четверг, ни в пятницу осадков не ожидается», — отметил Леус.

При этом в ночь на 10 октября будет «довольно холодно», предупредил эксперт.

«В Москве этой ночью заморозков точно не будет. Ожидается температура в пределах +4-6 градусов. По области местами будет холоднее — на севере и востоке температура будет опускаться до +2 градусов», — сказал Леус.

Кроме того, в субботу, 12 октября, в Москве и области столбики термометров начнут опускаться под влиянием холодного атмосферного фронта, добавил собеседник RTVI: ветер начнет усиливаться, возможны кратковременные дожди. По словам Леуса, заморозков можно будет ожидать в Подмосковье в ночь на субботу и воскресенье.

«В ночь на субботу до -1 градуса, а в ночь на воскресенье до -2-4 градусов. В эти ночи в центральной части Москвы заморозков не ожидается, а на окраинах, особенно в Новой Москве, температура может опускаться чуть ниже нулевой отметки», — сказал он.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале, что на первую декаду месяца на всей территории столичного региона пришлось более половины месячной нормы осадков. Позднее она написала, что 9 октября в Москве из-за сильного северного ветра температура не повыситься более чем на +8-10 градусов.