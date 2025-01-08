В ночь на 9 января, которое будет первым рабочим днем в 2025 году, через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, местами дожди перейдут в мокрый снег, образуется гололедица. Об этом сообщил телеканалу «Звезда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В первый рабочий день в Москве всего лишь 0°С — +2°С. Похолодание будет относительно небольшое и непродолжительное, так как в четверг-пятницу следующая теплая волна накроет столицу», — прогнозирует метеоролог.

По словам Леуса, отрицательные температуры и снег ожидаются в Москве лишь к 11-12 января. По прогнозу другого ведущего специалиста «Фобоса» Евгения Тишковца, к выходным в столице практически не останется снежного покрова: в южной половине города он почти растает (0,5 см), на севере столицы останется всего 2-5 см.

За последние сутки снежный покров на опорной метеостанции ВДНХ уменьшился с 12 см до 9 см, на Балчуге — с 9 см до 6 см, МГУ — с 12 см до 10 см, в Тушино — с 20 см до 15 см. В Подмосковье меньше всего снега осталось в Серпухове и Кашире — всего 1 см, отметил Тишковец.

«Москвичей ожидает грустная погода с небольшим количеством осадков на этой неделе», — сообщил «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу, 10 января, и в субботу, 11 января, будет идти мокрый снег с дождем, возможен ледяной дождь. Днем в воскресенье, 12 января, осадки в столице прекратятся. На дорогах будет гололедица и, возможно, налипание мокрого снега, предупредил Ильин. Кроме того, в воскресенье ожидается резкий рост атмосферного давления до 750-755 мм.

По данным Ильина, в Старый Новый год, который празднуется в ночь на 14 января, в Москве начнется очередная волна потепления. В понедельник, 13 января, днем ожидается минус 2-7 градусов, а вечером будет ощущаться приближение очередного теплого фронта. Ночью температура повысится до минус двух градусов, рассказал Ильин. 14 января температура перешагнет нулевую отметку, ожидается небольшой снег.

Погода в начале следующей недели будет мягкой и комфортной, с температурой примерно на три градуса выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.