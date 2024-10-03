Жителей Москвы и Московской области ожидают дожди и похолодание в конце первой недели октября, заявила RTVI главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. При этом уровень температуры останется выше климатической нормы.

«К сожалению, в пятницу погода испортится, потому что ее будет определять атлантический циклон — он принесет нам дожди. В ночь на пятницу дождь, в основном, будет в западных районах Подмосковья, а уже днем зона осадков охватит всю столичную область. В Москве может выпасть до 10 мм осадков. Они будут значимыми, откроют “копилку октябрьских осадков”», — рассказала Позднякова.

По прогнозу синоптика, утром в пятницу, 4 октября, температура в столице будет в пределах +17 градусов. Днем в отдельных районах Подмосковья столбики термометра могут опуститься до +13 градусов.

«За счет того, что ветер в пятницу сменится на северо-западный и будет больше облаков, пройдут дожди, температура в утренние часы останется в пределах +8-10 градусов. Дневная температура будет, конечно, ниже, чем то, что мы наблюдаем сейчас за окном — она будет в пределах +15-17 градусов в Москве и +13-18 по региону», — отметила Позднякова.

В субботу, 5 октября, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем в Москве будет +14-16 градусов, в области — +11-16, рассказала Позднякова. Она уточнила, что тепло также сохранится и в ночь на воскресенье: в столице ожидается +8-10 градусов, по области — +5-10 градусов.

Неделя завершится небольшим похолоданием: температура в Москве днем в воскресенье, 6 октября, составит +13-15 градусов в Москве, по области — +11-16. Ночью местами возможен кратковременный дождь, предупредила Позднякова.

«Мало облаков, в верхних слоях атмосферы будет господствовать уже холодный воздух, поэтому минимальная температура в Москве +3-5 градусов, по области +1-6 градусов. В пониженных местах рельефа температура может понизиться и до слабых отрицательных значений, но это — в Подмосковье», — пояснила она.

Несмотря на похолодание, температура воздуха в столичном регионе в выходные останется выше средних климатической нормы: в субботу — на 3-4 градуса, в воскресенье — на пару градусов.

Вторая неделя октября начнется с дождливой погоды, но позднее вновь наступит потепление, рассказала Позднякова.