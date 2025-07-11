Пик жары в Москве и области, по всей вероятности, уже пройден, хотя температура в столичном регионе в ближайшие дни останется по-прежнему высокой. Об этом RTVI сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Предстоящие выходные в столичном регионе по-прежнему будут жаркими, хотя с большой долей вероятности можно говорить о том, что пик жары пришелся на вчерашний день [10 июля]», — рассказал синоптик.

11 июля, продолжил Леус, в Москве по-прежнему будет жарко, но уже без рекордов. Днем в столице будет плюс 33-35 градусов, что «на 8−10 градусов выше, чем должно быть в дневное время в эти дни июля по климатической норме», сообщил он.

Днем в субботу, 12 июля, в столичном регионе снова будет высокая температура, уточнил Леус.

«В субботу скажется приближение атмосферного фронта с запада, в небе появятся облака. Ночь еще будет по-прежнему очень жаркой, тропической. В столице температура воздуха не опустится ниже плюс 20-22 градусов, днем плюс 32-34 градуса, и ближе к вечеру возможны локальные кратковременные дожди и грозы», — поделился эксперт.

В воскресенье, 13 июля, в Москве и области будут наблюдаться переменная облачность, кратковременные дожди с грозами, сообщил собеседник RTVI. Жара, по его словам, продолжит постепенно спадать — до плюс 30-32 градусов.

«В понедельник атмосферный фронт усилит свое влияние на погоду региона — по его западной периферии к берегам Москвы-реки будут поступать уже менее теплые воздушные массы. Высока вероятность в этот день кратковременных дождей и гроз, а дневная температура будет в пределах плюс 28-30 градусов», — добавил Леус.

Эксперт добавил, что во вторник и среду (15-16 июля) прогнозируется неустойчивая погода с кратковременными дневными ливнями и грозами. Температура в эти дни ожидается в пределах 26−29 градусов тепла, она превысит климатическую норму в среднем на 4−5 градусов, сообщил синоптик.

Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что в первой половине 2025-го произошло 17 температурных рекордов, семь из них были зафиксированы в апреле.

«Вторая половинная года уже “одарила” столицу рекордом: 10 июля температура воздуха на ВДНХ достигла 33,9 градуса. И он может оказаться не последним, 11—13 июля велика вероятность повышения температуры до 35—36 градусов. Для сравнения — в 2024 году за первую половину случилось только 3 рекорда максимальной температуры, и все в начале апреля», — написала она.