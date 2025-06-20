Погода в июне в Москве и области в ближайшие дни будет «мрачной и серой», но постепенно начнет улучшаться: ветра разгонят облака, и температура начнет расти, более соответствуя критериям лета. Об этом RTVI сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она отметила, что ранее озвученные прогнозы синоптиков оправдались: вторая декада июня выдалась дождливой, а температура оказалась ниже климатической нормы. Позднякова объяснила, что такая погода обусловлена нахождением столичного региона в зоне окклюзии. По ее словам, этот атмосферный фронт «самый неприятный, противный, потому что удерживает облачную погоду».

«При этом много осадков не выпадает, но моросит целый день. Вчера, например, выпало 2-3 мм. И сегодня практически такая же ситуация — идут моросящие, почти осенние дожди. К сожалению, вот этот период нам надо просто пережить. Сегодня еще очень низкое атмосферное давление, где-то на 12 единиц ниже нормы», — добавила она.

Собеседница RTVI отметила, что ожидающийся сегодня сильный ветер приведет к улучшению погоды.

«Если поднялся ветер, то это говорит о том, что будет улучшение. Есть так называемое “погодное болото”, то есть когда облачность, как мы говорим, висит. И ветер все это разгоняет. Думаю, сегодня ко второй половине дня у нас не будет такой мрачной серой погоды, как мы наблюдаем сейчас. Мы ждем усиления ветра. Почему? Потому что сейчас давление очень низкое, а оно все-таки будет расти. А вот когда растет ветер, то есть это всегда повод для того, чтобы наблюдалось именно усиление ветра за счет перепадов атмосферного давления. То есть пятничный ветер будет приятнее, чем пятничное утро», — сообщила Позднякова.

Завтра, 21 июня, ситуация изменится, уточнила синоптик, так как атмосферное давление начнет расти, а «в облаках станут появляться просветы, и погода будет улучшаться».

«Завтра мы уже существенных осадков днем не ожидаем. При этом погода пока что останется прохладной — максимально будет где-то в пределах 17—19 градусов. Также ожидается довольно плотный северо-западный ветер, порывы которого составят где-то 12—15 метров в секунду. Но зато этот ветер подсушит всю эту влагу, которая у нас выпала за предыдущие дни. Завтра будет проглядывать солнце, то есть погода более будет соответствовать нашим летним представлениям. Хотя, конечно, жарко не будет», — сообщила Позднякова.

В целом в выходные дни температура сохранится ниже климатической нормы на 4—5 градусов, уточнила она. При этом синоптик подчеркнула, что таких же «заливеннейших дождей», как сейчас, уже не будет: «Так что, я считаю, погода будет только улучшаться».

В следующие дни, продолжила Позднякова, облачность постепенно уменьшится, а дожди все чаще будут более кратковременными.