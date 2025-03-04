Новая команда 47-го президента США Дональда Трампа пока не научилась вести переговоры с Россией и «недостаточно жесткая» для них. Такое мнение в специальном интервью RTVI высказал отставной американский дипломат, бывший спецпомощник президента-республиканца Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм.

«Я проводил переговоры с Россией раньше. Переговоры с Россией — это особое дело, я бы сказал, из-за навыков российских переговорщиков. Это довольно сильные, жесткие, очень твердые переговорщики. Я думаю, что наша команда, скорее всего, не готова к этому. Пока они недостаточно жесткие», — считает Томас Грэм.

При этом, по мнению Грэма, со временем американцы «поймут гораздо лучше, что надо делать».

«Для начала, конечно, самое главное для них научиться, как вести переговоры с нашими российскими коллегами», — отметил экс-помощник Буша-младшего.

По словам американского дипломата и политолога, «главное — понять, что исторически США и Россия являются соперниками».

«У нас разные мировоззрения, у нас разные геополитические интересы. Поэтому соревнование — это нормальные отношения между двумя великими державами. То, что нам надо сейчас делать, — трансформировать эти сугубо враждебные отношения, которые чреваты риском прямого военного конфликта между нашими странами, в отношения так называемого конкурентного сосуществования», — уверен Грэм.

Речь о модели, когда «конкуренция идет по большей части в областях коммерции, науки, дипломатии, культуры и не так часто, как сейчас, в военной области».

Собеседник RTVI не уверен, что Москва и Вашингтон вернутся к формату «business as usual».

«Я бы сказал, что это business as usual между двумя великими державами — в такой мере», — уточнил эксперт.

Ранее, еще до переизбрания Дональда Трампа президентом США, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI назвал республиканцев «острыми, колючими соперниками».

«Республиканцы не белые и пушистые партнеры. С точки зрения наших позиций это острые, колючие, глубоко заботящиеся об интересах своей страны соперники. Именно так к ним надо подходить», — говорил Сергей Рябков.