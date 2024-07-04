Произошедшее в середине мая покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо переквалифицировано в теракт. Об этом сообщил генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка.

«На основании полученных доказательств преследуемое деяние будет в дальнейшем квалифицироваться как особо тяжкое преступление — террористический акт», — написал Жилинка в фейсбуке*.

По его словам, обвиняемому Юраю Цинтуле сообщили об изменении юридической квалификации преступления. Если его вина будет доказана, мужчине грозит лишение свободы на срок 25 лет или пожизненное заключение, отмечает словацкая газета SME.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после заседания правительства в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил несколько огнестрельных ранений. Стрелявший был задержан на месте, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который объяснил свои мотивы несогласием с политикой правительства.

Фицо после покушения экстренно госпитализировали и дважды прооперировали, в конце мая он был переведен на домашнее лечение. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в конце июня сообщил, что Фицо скоро появится на публике и постепенно приступит к выполнению обязанностей главы правительства.

Фицо на Западе считают «пророссийским» политиком, на Украине он получил прозвище «мини-Орбан». Премьер Словакии выступает против военной помощи Киеву, поскольку это, по его словам, лишь продлевает «невыносимую агонию войны».

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