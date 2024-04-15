В правительстве подготовили законопроект, который предлагает укрепить сотрудничество психиатров и полиции в деле надзора за «склонными к совершению общественно опасных действий» гражданами, находящимися на диспансерном наблюдении. Перечень оснований для предоставления сотрудникам МВД сведений, составляющих врачебную тайну, будет расширен.

15 апреля документ одобрила комиссия по законопроектной деятельности, после одобрения на заседании кабинета министров он будет внесен в Госдуму.

Из текста инициативы, с которой ознакомился RTVI, следует, что изменения затронут три действующих закона.

В законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» сейчас говорится, что диспансерное наблюдение «может устанавливаться» за гражданином, который страдает «хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями». Предлагается сделать основанием для диспансерного наблюдения за хроническими больными ещё и «склонность к совершению общественно опасных действий».

Чем отличается общественно опасное действие от общественно опасного деяния? Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) объяснил RTVI, что «общественно опасное деяние — более широкое понятие», в него входят и наказуемое уголовно или административно действие, и наказуемое уголовно или административно бездействие (например, неоказание помощи).

Кто и на основании каких критериев будет определять, склонен ли конкретный больной к опасным для общества действиям, выяснится в порядке, который потом утвердит подзаконным актом Минздрав, следует из текста законопроекта. «При этом не предусматривается расширение круга лиц, подлежащих диспансерному наблюдению»,- утверждается в пояснительной записке.

Сотрудники полиции и сейчас обязаны «оказывать содействие» медработникам при осуществлении принудительной госпитализации психически больного, «обеспечивать безопасные условия» для доступа к такому больному и его осмотра. Одобренная правкомиссией инициатива предлагает расширить перечень такого рода ситуаций. К примеру, сотрудники полиции будут обязаны «в пределах своей компетенции» и «в целях предупреждения совершения преступлений и административных правонарушений» участвовать в наблюдении за находящимися на диспансерном наблюдении больными, которых врачи сочли склонными к совершению общественно опасных действий.

Врачи и полиция по ходу дела смогут обмениваться информацией и взаимодействовать между собой — порядок этого взаимодействия потом разработают совместно Минздрав и МВД. Соответствующие изменения вносятся и в закон «О полиции».

Кроме того, в действующем закона «Об охране здоровья граждан в РФ» планируется расширить перечень оснований для предоставления медучреждениями полиции сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя. В случае принятия законопроекта сведения из истории болезни полиция сможет запрашивать при осуществлении административного надзора за лицом, освобожденным из мест лишения свободы, при наблюдении за больными алкоголизмом и (или) наркоманией, опасными для окружающих — и в связи с наблюдением за находящимися под наблюдением психически больными, склонными к совершению общественно опасных действий.

Получать информацию из истории болезни органы внутренних дел смогут и в том случае, если они проверяют зарегистрированные заявления или сообщения граждан о совершении страдающими хроническими психическими расстройствами и находящимися под диспансерным наблюдением преступлений, административных правонарушений, или сообщений «о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции».

Сами врачи по своей инициативе сейчас обязаны информировать полицию о поступлении пациента, который, по их мнению, стал жертвой преступления (покушения на убийство, нанесение телесных повреждений, изнасилование, например), если сам пациент в силу болезни или возраста без памяти, и о смерти пациента, личность которого не установлена. Законопроект обяжет медучреждения также уведомлять полицию о страдающих психическими расстройствами, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение в связи со склонностью к совершению общественно опасных действий.

«Передача соответствующих сведений будет осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия по аналогии с уже действующими механизмом обмена информацией о владельцах оружия между медучреждениями и Росгвардией”, — уточняется в пояснительной записке.

Замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в разговоре с RTVI назвал тему законопроекта «очень актуальной»: по его словам, на данный момент прямого взаимодействия между врачами и полицейскими в подобных ситуациях нет, «и если у человека выявили серьезное психическое заболевание, которое потенциально может привести к беде, то никто не узнает об этом, пока он, к примеру, не пойдет продлевать водительские права». «Имея сведения о потенциально опасном для окружающих человеке, зная, в каком подъезде он живет, тот же участковый сможет в соответствии с этой информацией планировать профилактические мероприятия»,- говорит депутат.

Частичное раскрытие врачебной тайны зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) назвал «следствием необходимости повышения контроля за потенциально опасными лицами, страдающими некоторыми заболеваниями, в том числе психическими». «Здесь главное — не получить размывание ответственности между двумя ведомствами, и обеспечить сохранение врачебной тайны внутри органов внутренних дел», — сказал он RTVI.

Марина Озерова