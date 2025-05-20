В Санкт-Петербурге реконструкторам запретили приходить в форме солдат Третьего рейха на «Ночь музеев» в Артиллерийском музее, пишет «Ротонда» со ссылкой на главу учреждения Валерия Крылова. Глава движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков заявил RTVI, что речь идет о единичном случае и никакого массового запрета на ношение формы нацистов для таких мероприятий нет.

По данным «Ротонды», во время «Ночи музеев» в Артиллерийском музее не было «сражений времен Великой Отечественной войны», так как реконструкторам запретили носить форму Третьего рейха и поэтому «советским солдатам было не с кем сражаться». Вместо этого реконструкторы, которые специализируются на «немцах», были в финской униформе, а во время мероприятия они «изображали чаепитие и общались».

Участники рассказали «Ротонде», что после начала СВО форму вермахта на «Ночи музеев» запретили. Глава музея Валерий Крылов подтвердил эту информацию, уточнив, что у него «не было желания их [нацистов] показывать»: «Мы сегодня показываем новых неонацистов на экспозиции, посвященной специальной военной операции».

Глава движения «Клубы исторической реконструкции России» («Росрекон») Алексей Новиков заявил RTVI, что никакого официального запрета для реконструкторов на использование формы вермахта нет.

«Откровенно скажу — никто нам не запрещает, никто не устраивает, скажем так, каких-то гонений на реконструкторов по вермахту — ничего этого нет. Думаю, что он [Крылов] чисто политический шаг решил сделать на территории своего музея. Их музей, их ответственность, и его принятие решения — на его совести. А так гонений никаких на реконструкторов вермахта мы не заметили, не видели», — подчеркнул Новиков.

Он рассказал, что «Росрекон» сейчас ведет подготовку людей, которые выступят в роли немецких войск на грядущей реконструкции.

«Мы проводим крупные мероприятия, и нигде у нас запрета на вермахт нет — ни на использование символики нацистской, ни на использование формы вермахта. Потому что это в культурно-просветительных целях, на культурно-массовых мероприятиях, и там это уместно, понимаете? Допустим, мы сейчас готовим “малую Прохоровку” [кровопролитное танковое сражение в годы Великой Отечественной войны — прим. RTVI]. Не могут же там бойцы РККА [Рабоче-крестьянской Красной армии] сражаться сами с собой или с несуществующим противником», — подчеркнул Новиков.

Собеседник RTVI добавил, что руководство Артиллерийского музея имеет полное право предпринимать подобные шаги, а площадка с офицерами вермахта была бы «идеологически не очень уместна» в год 80-летия Победы.

«Вот смотрите: “Ночь музеев”, Артиллерийский музей города Санкт-Петербурга — там сохранено оружие, трофеи, а первые образцы, если мне память не изменяет, еще XIV-XV веков. И в основном там русское оружие, либо посвященное русской армии. А почему должны быть на “Ночь музеев” площадки вермахта, если логически рассуждать? <…> Думаю, тут вопрос связан с тем, что открытая площадка — это проходное место, и посвящать ее армии вермахта, считаю, не очень уместно. То есть тут не надо искать подводных камней, каких-то скрытых смыслов. Думаю, что директор музея решил просто в год 80-летия Победы воздержаться от этого» — пояснил эксперт.

Собеседник RTVI также предположил, что демонстрация немецкой военной формы могла бы быть уместна при наличии соответствующего оформления и контекста.