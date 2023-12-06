Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отстраненный от должности в июле 2023 года, предположительно умер в том же месяце в результате пыток или самоубийства в военном госпитале Пекина, где лечат китайское руководство. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника, приближенные к высокопоставленным китайским чиновникам.

Цинь Ган перестал появляться на публике после того, как 25 июня провел переговоры с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном, министром иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри, а также с замглавы МИД России Андреем Руденко.

Спустя месяц, 25 июля, государственное агентство Китая Синьхуа сообщило о снятии Цинь Гана с поста и возвращении Ван И на должность главы МИД.

Выдвигались версии, что Цинь Ган впал в немилость председателя КНР Си Цзиньпина из-за любовной связи с телеведущей китайского канала Phoenix Фу Сяотянь. Источники The Financial Times (FT) утверждали, что у женщины есть ребенок, рожденный от суррогатной матери из США. В Китае суррогатное материнство запрещено.

В то же время, что и бывший глава МИД Китая, на публике перестали появляться командующий ракетными войсками Ли Юйчао, его заместитель Лю Гуанбинь и заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Чжан Чжэньчжун. Осенью из публичного поля исчез министр обороны Китая Ли Шанфу. О его отставке было официально объявлено только в конце октября.

По утверждению источников Politico, миссия российского замминистра Руденко во время визита в Пекин якобы заключалась в том, чтобы предупредить Си Цзиньпина, что Цинь Ган и несколько офицеров Народно-освободительной армии Китая «скомпрометированы западными спецслужбами».

В частности, офицеры и их родственники предположительно могли передавать Западу «ядерные секреты» Китая, говорят собеседники газеты. Источники издания South China Morning Post связывали перестановки в руководстве китайских ракетных войск с обвинениями в коррупции.

Вероятность того, что заместитель главы МИД России Андрей Руденко как-то связан с отстранением от должностей топовых китайских чиновников, равна нулю, уверен собеседник RTVI в дипломатических кругах.

«Это крайне чувствительный вопрос, и обсуждать такого рода вещи просто не входит в полномочия какого-либо заместителя министра из-за особенностей иерархии. Подобные истории — это уровень президента лично и не рангом ниже», — объяснил источник.

Кроме того, «если бы любая, даже дружественная по отношению к Китаю страна, обладала такой информацией, вряд ли бы она стала демонстрировать такие жесты доброй воли, не воспользовавшись ситуацией», считает собеседник RTVI. «По личным наблюдениям могу сказать, что в последнее время западная и тайваньская пресса стала вбрасывать подобные «острые» сюжеты», — заключил он.