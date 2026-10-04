Компания Equinor ASA, управляющая крупнейшим в Европе газоперерабатывающим комплексом в Карстё, отказалась от планов по развитию возобновляемой энергетики в пользу развития добычи на норвежском континентальном шельфе. Об этом пишет Politico.

Как пишет издание, вопрос энергетики обострился в Европе вместе с ростом опасений, касающихся политики президента США Дональда Трампа, который может использовать проблемы с ресурсами у партнеров как аргумент в ходе торговых переговоров и обсуждения вопросов безопасности.

В сложившейся ситуации Норвегия старается выстраивать риторику таким образом, чтобы не задеть американскую администрацию, с которой у Осло сохранились «относительно теплые отношения», отмечает Politico.

Шесть лет назад компания объявила о решении инвестировать в возобновляемую энергетику и свести к нулю чистый объем выбросов из-за обеспокоенности политиков проблемой изменения климата.

Однако на фоне проблем с энергетической безопасностью, вызванных конфликтами в Иране и на Украине, руководство Equinor, представляющей крупнейшего производителя нефти и газа в Норвегии, заключило 15-летний контракт на поставку газа с немецкой энергетической компанией Uniper.

«У всех моих европейских клиентов есть стратегия энергетического перехода, и они работают над инвестициями в возобновляемые источники энергии. Но при этом они также заключают долгосрочные контракты на поставку газа», — прокомментировал этот шаг гендиректор компании Андерс Опедал.

Во время выступления на саммите «Шельф Северных морей» в Ставангере, Опедал отметил, что новое соглашение будет способствовать обеспечению энергетической безопасности Европы, а Uniper, в свою очередь, обеспечит стабильность спроса, что позволит Equinor продолжать инвестировать в освоение норвежского континентального шельфа.

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд отметил, что стратегия правительства, которому принадлежит две трети акций Equinor, заключается в том, чтобы оставаться долгосрочным поставщиком нефти и газа на европейский рынок, обеспечивая максимально возможный уровень добычи.

При этом, по словам главы Норвежского управления по деятельности на континентальном шельфе Торгейра Стордала, базовый сценарий руководства страны предполагает падение добычи нефти и газа в стране более чем вдвое к 2050 году. В связи с этим представители отрасли и политические лидеры в Осло выступают с заявлениями о необходимости привлечения дополнительных инвестиций и развития технологий, которые позволят сгладить возможные последствия.

Отмечается, что значительные надежды в этой сфере связываются с новыми открытиями в неосвоенных районах Баренцева моря на крайнем севере Норвегии, однако такое развитие событий потребует колоссальных затрат и усилий, направленных на привлечение молодых граждан страны в отдаленные регионы.